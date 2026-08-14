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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Çeviri:

Real Madrid'in eski üçlüsü için belirsiz bir gelecek

Transfers
La Liga
Real Madrid
Real Betis
D. Ceballos
D. Carvajal
D. Alaba
İspanya

Real Madrid'in eski üçlüsü Dani Carvajal, David Alaba ve Dani Ceballos, bu yaz Merengueler'den ayrılmalarının ardından hâlâ takımsız durumda.

Carvajal ve Alaba, sözleşmeleri sona erdikten sonra Santiago Bernabéu kalesinden ayrıldı; Ceballos ise 2027'ye kadar uzanan sözleşmesini feshetmek için bir anlaşmaya varılmasının ardından kraliyet kulübüyle ilişkisini sonlandırdı.

Mundo Deportivo gazetesi, üç oyuncunun şu anda 2026-2027 sezonunda forma giyecekleri yeni kulüpler aradığını doğruladı.

34 yaşındaki Carvajal, İspanya Futbol Federasyonu'nun merkezi olan Las Rozas'taki futbol şehrinde Joselu ile birlikte antrenman yapıyordu ve iki oyuncu da orada, kendileriyle anlaşmak isteyen kulüplerden tekliflerin gelmesini bekliyor.

34 yaşındaki Alaba ise Dünya Kupası'nın ardından tatile çıktı ve şu anda yeni rotasını bulmayı bekleyerek Almanya'da bulunuyor. Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olma ihtimali hakkında çokça konuşulsa da Avusturyalı savunmacı şu an için hâlâ takımsız.

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30 yaşındaki Dani Ceballos da Las Rozas'taki futbol şehrinde antrenman yaptı. 

Ceballos'un ismi, kendisiyle anlaşmaya ilgi gösteren birçok kulüple anıldı, ancak görünüşe göre Real Betis'in transferini tamamlamak için uygun mali formülü bulmasını bekliyor.

AS gazetesi ise Ceballos'un menajerlerinin Real Betis dışında iki teklif üzerinde daha çalıştığını belirtti.

Real Betis kulübü, transfer piyasasındaki seçeneklerini değerlendiren ve piyasa kapandığında takımsız kalmamak isteyen Dani Ceballos ile anlaşmak için maaş tavanında gerekli alandan hâlâ yoksun.

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