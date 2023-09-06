Real Madrid'in eski sportif direktörü: "Avrupa son 20 yılın Suudi Arabistan'ıydı"

Real Madrid'in eski sportif direktörü Jorge Valdano, yıldızların Suudi Arabistan'a transferlerini değerlendirirken Gabri Veiga'nın kararını savundu.

Dünya yıldızları, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yolunu tuttu

Valdano ülkede futbolun sevildiğini söylüyor

Veiga'nın transfer kararını destekliyor

NE OLDU? Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile başlayan yıldız transferi furyası, Karim Benzema, Sadio Mane ve Neymar gibi isimlerle devam etti. Fakat Celta Vigo'nun 21 yaşındaki orta sahası Gabri Veiga'nın da Al Ahli'ye imza atması bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Real Madrid'in orta sahası Toni Kroos bu hamleyi, "utanç verici" olarak tanımladı. İspanyol devinin eski sportif direktörü Jorge Valdano ise Gabri Veiga'ya destek çıkıyor.

NE SÖYLENDİ? La Nacion'a konuşan Valdano şunları söyledi: "Avrupa, son 20 yılın Suudi Arabistan'ıydı. Diğer kıtaları, tüm yeteneklerden mahrum bıraktı. Şimdi iki önemli şeye sahip olan büyük bir rakiplerinin olduğunu bilmeliler: Birincisi para, ikincisi futbol aşkı. Çünkü Suudi Arabistan, Katar değil, geleneği ve geçmişi olmasa da futbolu seven bir ülke. Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın tercihini anlamak kolay fakat Gabri Veiga'nınki öyle olmadı. Para için kariyerinden vazgeçti. Kroos bunun 'utanç verici' olduğunu söyledi. Ama bence duruma Gabri'nin açısından bakabiliriz. Başıma böyle bir şey gelmeden büyük konuşmak istemiyorum."

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan transfer furyasını önümüzdeki yıllarda da sürdürecek. Yarımada'ya gitmesi beklenen bir diğer büyük yıldız ise Mohamed Salah. Al Ittihad, Mısırlı oyuncu için 251 milyon euro'nun üzerinde bir teklife hazırlanıyor.

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SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan transfer penceresi kapanmadan önce daha birçok yıldızın ülkeye gelişine şahit olabilir.