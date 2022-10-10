Real Madrid'in eski kalecisi Dudek, Messi'nin El Clasico maçlarında Ramos ve Pepe'ye 'çok kaba' şeyler söylediğini açıkladı

Real Madrid'in eski kalecisi Jerzy Dudek, Lionel Messi'nin Clasico karşılaşmalarında Pepe ve Ramos'a karşı çok renkli bir dil kullandığını söyledi. l

Dudek, Real Madrid'de 4 yıl forma giydi.

Messi'nin 'provokatif' olduğunu söyledi

Guardiola'dan da bahsetti

NE OLDU? Liverpool'un 2005 Şampiyonlar Ligi kahramanı Dudek, 2007'de Real Madrid'e transfer oldu ve burada çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı. Polonyalı kaleci, İspanya başkentinde geçirdiği süre boyunca Iker Casillas'ın arkasındaydı, ancak kariyeri sırasında birkaç ateşli Clasico maçında yer aldı.

NE SÖYLEDİ? Dudek, Marca'ya şunları söyledi: "Barcelona ve teknik direktörleri Pep Guardiola çok kışkırtıcıydı. Her zaman sizi kızdırmaya hazırdılar ve çoğu zaman bunu mükemmel bir şekilde başardılar. Messi'nin kaba sözlerini gördüm ve dinledim. Pepe ve Ramos'a düşünemeyeceğiniz kadar çok kaba sözler söyledi. Bu kadar sakin ve arkadaş canlısı görünen bir insanın ağzından neler çıkabileceğini bir hayal edin."

BÜYÜK RESİM: Dudek çok az Madrid'de oynadı. Aslında, kulüpte bulunduğu dört yılda sadece iki La Liga maçına çıktı. Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski de dahil olmak üzere 96 Polonya vatandaşının ölümüne neden olan bir uçak kazasının ardından Clasico maçı öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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REAL MADRID & MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Dudek'in eski kulübü, 11 Ekim'de Shakhtar Donetsk'e karşı Şampiyonlar Ligi maçına çıkacakken PSG'den Messi geçen hafta Benfica maçındaki bir sakatlığın ardından bir süre sahalardan uzak kalacak.