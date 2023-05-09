İngiliz genç yıldız Bellingham'ın, Real Madrid formasını giyerek efsanelerin izini takip etmesi isteniyor.

NE OLDU? Bellingham, Premier Lig ekiplerinin transfer yarışından çekilmesinin ardından büyük bir ihtimalle Real Madrid'in yolunu tutacak.

19 yaşındaki oyuncu, yeteneğiyle büyük takımlarda oynamayı hak ediyor ve Calderon, Bellingham'ın bazı şanlı yıldızların adımları takip etmesini istiyor.

NE SÖYLEDİLER: Real Madrid'in eski başkanı Calderon, Sky Sports'a Bellingham'ın potansiyel olarak İspanyol başkentine gideceğini söyledi:

“Buraya gelen herkes Real Madrid oyuncusu olmanın ne demek olduğunu biliyor. Her zaman Cristiano, [Luka] Modric, Vinicius gibi oyuncuların hepsinin bize çok şey kattığını söylüyorum, ama Real Madrid onlara çok daha fazlasını verdi.

"Cristiano ile sözleşme imzaladığımızda, burada olmasının onun için ne kadar önemli olacağını ona ısrarla söyledim.

"Kişisel hedeflerinin yanı sıra kolektif hedefler elde ettiği prestijini daha fazla artırdı.

"Herkes Real Madrid'e gelen bir oyuncunun zirveye ulaştığını ve kulübün prestijinin inanılmaz olduğunu düşünüyor.

"Bu kulübe bağlı olmak her zaman önemli bir şeydir. Bellingham'ın buraya gelmek için harika bir fırsatı var."

BÜYÜK RESİM: Liverpool, Manchester United, Chelsea ve Manchester City, son zamanlarda Bellingham'ı transfer etmek için devreyede girdi.

Ancak 19'luk yıldızın yeni durağının İspanyol devi olması bekleniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? La Liga devinin, Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi isimlerin yanında uzun yıllar görev yapabilecek başka bir orta saha oyuncusu için arayışta olduğu biliniyor.