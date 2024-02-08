Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın serbest kalma maddesi ne kadarlık bir ücreti kapsıyor? İşte detaylar...

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, Real Madrid'in gözdelerinden bir tanesi. Los Blancos, Kylian Mbappe ile birlikte Haaland'ı da kadrosuna katıp yeni bir 'Los galacticos' dönemi başlatmak istiyor.

Ancak Haaland'ı almak, Mbappe'yi transfer etmek kadar pek kolay değil. Zira Norveçli yıldızın, City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu uzun zamandır spekülasyonlar arasındaydı. Bu konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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"70 milyonun 3 katı"

GOAL'e konuşan Manchester City efsanesi Richard Dunne William, Haaland'ın sözleşmesiyle alakalı şunları söyledi:

"Eğer bir serbest kalma varsa birisi onu ödemeek zorunda, işte bu kadar.

"City'ye imza atmadan önce, belli bir süre kalıp daha sonra yoluna devam edeceğine dair bir anlaşma varsa gider.

"Zaten Dortmund'da uluslararası alanda en çok gol atan oyunculardan biriydi ama Premier Lig'de bu durum tavan yaptı.

"Dünyanın en iyi ligi olarak kabul ediliyor, dolayısıyla Premier Lig'de gülünç miktarda gol atan bir oyuncuyu almak size çok büyük paralara mal olacak.

"Bu, 'Onu 60 milyona aldık, 70'e satacağız' kadar basit değil. Muhtemelen madde varsa, bu rakamın en az üç katı. Anlaşmanın çok büyük mali sonuçları da var. "