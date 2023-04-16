Kulüp efsanelerinden birisi olan Alman oyuncu, emekliliğini bir süre daha ertelemek zorunda...

NE OLDU? Marca'nın haberine göre, Kroos'un daha önce yeni bir sözleşme teklifini reddettiği ve futbolu bırakıp emekli olacağı aktarılmıştı.

Ancak bu durum, son yaşananların ardından tamamıyla değişmiş gibi görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Kroos, Real Madrid'e 2014 yılında Alman devi Bayern Münih'ten katıldı ve 400'den fazla maça çıkarak kulübün efsaneleri arasındaki yerini aldı.

Kral Kupası dışında, Madrid formasıyla oynadığı her turnuvanın sonunda kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Tüm bu başarılardan sonra Alman orta saha, kulübün kendisine sunduğu sözleşme uzatma teklifine çekimser yaklaştı.

Fakat tam da bu noktada, Madrid hiyerarşisi devreye girdi ve oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Böylece Kroos, bir sezon daha Real Madrid formasını giyecek.

Carlo Ancelotti de tecrübeli oyuncular Kroos (33), Benzema (35) ve Modric'in (37) en az bir sezon daha takımda kalmasını arzuluyor.

Alman oyuncu, bir sonraki sezon da İspanyol deviyle kupalara ambargo koyduktan sonra emekliliğin tadını çıkarabilecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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KROOS İÇİN SIRADA NE VAR? Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında bu hafta Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.

Ve önümüzdeki hafta sonu, La Liga'da Celta Vigo ile kozlarını paylaşacak.