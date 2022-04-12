Manchester United'ın cumartesi günü Everton’a karşı oynadığı maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun 'telefon tokatının' kurbanı olan Everton taraftarının annesi, durumu ele almalarının "işleri daha da kötüleştirdiğini" belirterek Manchester United’a adeta patladı.

Portekizli süperstar, hafta sonu Kırmızı Şeytanların 1-0 mağlubiyetinin ardından bir taraftarın elideki telefona vurdu.

Bu hareketinin ardından manşetlerden düşmeyen Ronaldo, öfkenin merkezinde kalmaya devam ediyor ve o zamandan beri konuya dair iddialar her geçen gün artıyor.

Şimdi, söz konusu çocuğun ebeveyni olan Sarah Kelly, hem United'ın hem de Ronaldo'nun davranışını sert bir şekilde eleştirdi.

Oğlunun istekleri doğrultusunda, herhangi bir uzlaşma girişimini reddettiklerini söyledi.

Ne söylendi?

Kelly, Liverpool Echo'ya verdiği demeçte, "United bunu çok kötü bir şekilde ele aldı ve dürüst olmak gerekirse işleri daha da kötüleştirdi.

“Gördüğüm kadarıyla, biri sokakta ona saldırsa ve bizden akşam yemeğine çıkmamızı isteseydi, bunu asla yapmazdık.

"Ne yapalım yani o Cristiano Ronaldo'ysa? Biz ona bir iyilik mi borçluyuz? Tabii ki hayır.

“Jake istemediği için United'a gitme teklifini nazikçe reddettik. Oraya gidip Ronaldo'yu görmek istemiyor. Bunu gayet net bir şekilde ifade etti.

"Bunlar benim değil oğlumun sözleri. Günün sonunda mesele tam olarak bu noktaya geldi.

“Beni etkilediğinden çok onu etkiledi, bu yüzden kendi kararını kendisi verecek.

“United’a gitmek istemiyor, Ronaldo'yu görmek bile istemiyoruz. Şu anda tek söylemek istediğim şey bu ve bu konuyla polis ilgileniyor" dedi.

Büyük resim

Hem FA hem de Merseyside Polisi tarafından Ronaldo'nun davranışlarına yönelik ikili soruşturmalar devam ediyor ve Portekizli yıldızın suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği ihtimali artırıyor.

Bu sezon United, saha dışı sorunlardan çok saha içerisindeki başarısızlıklarla uğraşmak zorunda kaldı.

Everton'a yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutlarını da büyük bir ihtimalle sona erdirdi.

Sezon başında büyük bir sükseyle gelen Ronaldo'nun dönüşü, United'da tatsız bir olaya dönüştü ve kontratının ikinci yılında kalıp kalmayacağı konuşulmaya başlandı.

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