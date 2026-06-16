Real Madrid'in Ayoub Bouadi'yi kadrosuna katmak istediği iddiası

Birçok kaynak, Real Madrid'in bu yaz Lille'in orta saha oyuncusu Faslı Ayoub Bouadi ile sözleşme imzalamaya ilgi duyduğunu ortaya çıkardı.

2026 Dünya Kupası başlamadan önce çıkan haberlerde Bouadi'nin adı, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yanı sıra İngiltere Premier Ligi'ndeki birçok kulüple anılmıştı.

Radio Marca'nın ünlü gazetecisi Ramón Álvarez de Mont, X ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Diomande ve Ayoub Bouadi, Real Madrid'in bir süredir takip ettiği genç oyuncular listesinde yer alıyor."

Aynı bağlamda, İspanyol gazeteci Tomás González Martín, "El Debate" gazetesine şunları söyledi: "Real Madrid, Brezilya-Fas maçında parlayan 18 yaşındaki Ayoub Bouadi'yi gerçekten gözüne kestirmiş durumda."

González Martín sözlerine şöyle devam etti: "Kulüp başka bir genç oyuncuyu kadrosuna katmayı planlamıyordu, ancak 18 yaşındaki Faslı oyuncu sanki 30 yaşındaymış gibi görünüyor: hakimiyet kuran, sakin, dengeli, isabetli pasları ve ikili mücadeleleri kazanma yeteneği olan bir oyuncu."

"Bouadi iyi ve yakışıklı bir oyuncu. Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansı öncesinde fiyatı uygun seviyedeydi, ancak bu performansla fiyatı 50 milyon avrodan 80 milyon avroya çıkabilir. Kariyerinde çok hızlı ilerleyen bir oyuncu" diye devam etti.