Real Madrid'in Arda Güler transferi rekorları alt üst etti: Tüm dünya bunu konuştu

Real Madrid, Arda Güler'in transferini duyurduktan sonra sosyal medyada rekorlar alt üst oldu.

Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza attı

Arda için sosyal medyada yapılan 75 paylaşım 500 milyon görüntülenme aldı

Sosyal medya Arda Güler transferini konuştu

NE OLDU? Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler'in transferini duyurmak için sosyal medya hesaplarını aktif kullandı. Web monitoring şirketi Teleskop APP'in yaptığı sosyal medya ölçümlemesinde Arda için yapılan 75 paylaşımın yaklaşık 500 milyon görüntülenmeye ulaştığını rapor etti.

TWITTER: 6 Temmuz - 8 Temmuz 2023 tarihleri arasında Real Madrid C.F.'nin Arda Güler'in transferinin ardına sosyal medya hesabı Twitter'dan 31 gönderi paylaşıldı. Transferin ilk gününden itibaren Arda için yapılan paylaşımlar neticesinde 4.863.084 beğeni, 352.086 retweet ve 53.252 yorum alındı. Atılan tweetlerdeki videolar 10.678.377 kez görüntülendi. Atılan tweetlerin görüntülenmesi ise 323,4 milyonu aştı. Arda Güler'in transferi dolayısı ile #WelcomeArda hashtagiyle paylaşılan tweet 767.172 beğeni, 84.585 RT ve 12.026 yorum ile 864 bini aşkın etkileşim ile en çok etkileşim alan gönderi oldu. Yapılan paylaşım 68,1 milyon görüntülenme ile rekor kırdı.

INSTAGRAM: Real Madrid Arda için sosyal medya hesabı Instagram'dan 22 gönderi paylaşıldı. Bu gönderilerin 7'si reels olarak paylaşıldı. Bu paylaşımlar 104 milyonu aşkın bir izlenme oranına erişti. Yapılan paylaşımlar 37.274.742 beğeni, 237.161 yorum alarak bir rekora ulaştı.

FACEBOOK: 6 Temmuz - 8 Temmuz 2023 tarihleri arasında Real Madrid C.F.'nin sosyal medya hesabı Facebook'tan 15 gönderi paylaşıldı. Bu paylaşımlar 3.210.401 beğeni, 89.152 yorum ve 74.669 paylaşım aldı. Paylaşımlardaki videolar 2.484.889 kez izlendi. Real Madrid kulübünün bu mecrada yaptığı Arda paylaşımı 688 bini aşkın etkileşim ile en çok etkileşim alan gönderi oldu. Kulüp başkanı ile birlikte yapılan paylaşım ise 318 bini aşan rakama ulaştı.

YOUTUBE: Real Madrid C.F.'nin sosyal medya hesabı Youtube'da ise 7 video paylaşıldı. Paylaşılan videolar 196.347 beğeni, 7.423 yorum ve 2.696.807 izlenme oranlarına ulaştı.