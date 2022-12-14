Genç oyuncu, Arjantinli süperstar hakkında övgü dolu sözler kullanınca Madrid duvarına tosladı.

NE OLDU? Real Madrid'in 72 milyon Euro karşılığında transfer anlaşması sağladığı Endrick, Barcelona efsanesi Lionel Messi'yi öven bir tweet attı.

Bu tweetin ardından, Real Madrid taraftarlarının büyük bir tepkisiyle karşılaştı ve attığı gönderiyi silmek zorunda kaldı.

16 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 yenmesine bir gol ve bir asist katkısında bulunarak damga vuran Messi'yi övdü.

Bir uzaylı emojisiyle "Messi olağanüstü bir adam" yazdı. Messi'yle araları pek iyi olmayan Real Madrid taraftarları, bu tweet üzerine Brezilyalı gence tepkide bulunup attığı tweeti sildirdiler.

BÜYÜK RESİM: Endrick'in 2024'te Real Madrid'e imza atması bekleniyor. GOAL, Madrid'in Palmeiras'ın genç oyuncu için talep ettiği 72 milyon Euro'luk (62 milyon £/76 milyon $) bedeli karşılama konusunda anlaşmaya vardığını biliyor.

Barcelona patronu Xavi, Barcelona'nın genç oyuncuyu transfer etmesini istedi, ancak Katalan devi, ezeli rakibinin oyuncuyla anlaşmasının ardından ondan yoksun kalacak.

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MESSI İÇİN SIRADA NE OLACAK? Arjantin kaptanı, Dünya Kupası'nı ilk kez pazar günü Katar'da kaldırmak için büyük bir mücadele veriyor.

Arjantin, finalde Fransa ile Fas arasında oynanacak maçın galibiyle kozlarını paylaşacak.