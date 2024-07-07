Real Madrid'in 50 milyon euro'ya aldığı yıldız, tek isabetli pasını santrada yaptı

Real Madrid'in Palmeiras'tan yüksek bedelle aldığı 17 yaşındaki oyuncu tek isabetli pasını santrada yaptınca eleştiri odağı oldu.

Brezilya, Copa America'ya veda etti

Endrick'in kötü performansı eleştirildi

Endrick yakında Real Madrid kadrosuna katılacak

NE OLDU? Copa America çeyrek finalinde Brezilya, Uruguay'a 0-0 biten maçın penaltılarında 4-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

Brezilya futbolunun geleceği olarak gösterilen 17 yaşındaki Endrick 90 dakika boyunca tek isabetli pasını santrada yaptı. Brezilyalı oyuncu diğer 4 denemesinde isabet bulamadı.

BÜYÜK RESİM: Endrick maçı 1 isabetli şutla tamamlarken 3 top sürme denemesinin birinde başarılı oldu. Real Madrid, 17 yaşındaki oyuncuyu 47,5 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan almıştı.

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SIRADA NE VAR? Copa America yarı finalinde, Kolombiya-Uruguay ve Arjantin-Kanada maçları oynanacak. Endrick de yakında Real Madrid kadrosuna katılacak.