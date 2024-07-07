Real Madrid'in 50 milyon euro'ya aldığı yıldız, tek isabetli pasını santrada yaptı

- Brezilya, Copa America'ya veda etti
- Endrick'in kötü performansı eleştirildi
- Endrick yakında Real Madrid kadrosuna katılacak
NE OLDU? Copa America çeyrek finalinde Brezilya, Uruguay'a 0-0 biten maçın penaltılarında 4-2 kaybederek turnuvaya veda etti.
Brezilya futbolunun geleceği olarak gösterilen 17 yaşındaki Endrick 90 dakika boyunca tek isabetli pasını santrada yaptı. Brezilyalı oyuncu diğer 4 denemesinde isabet bulamadı.
BÜYÜK RESİM: Endrick maçı 1 isabetli şutla tamamlarken 3 top sürme denemesinin birinde başarılı oldu. Real Madrid, 17 yaşındaki oyuncuyu 47,5 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan almıştı.
SIRADA NE VAR? Copa America yarı finalinde, Kolombiya-Uruguay ve Arjantin-Kanada maçları oynanacak. Endrick de yakında Real Madrid kadrosuna katılacak.