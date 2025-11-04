Real Madrid'in 50 milyon euro ödediği 19 yaşındaki yıldız Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor

Real Madrid’in genç forveti Endrick Felipe, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeterli forma şansı bulamadığı için kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncunun, düzenli olarak oynayabileceği bir takımda kiralık olarak forma giymesi bekleniyor.

Endrick, Mayıs ayında yaşadığı hamstring sakatlığının ardından sahalara dönmeye çalışırken tekrar sakatlanmış ve bu durum onu Eylül ortasına kadar sahalardan uzak tutmuştu. Ancak, tam olarak iyileşmesine rağmen Alonso, genç oyuncuya henüz kadroda yer vermedi.

Lyon transferine onay verdi

19 yaşındaki Endrick’in durumu, Avrupa’da birçok kulübün ilgisini çekti. İspanyol basınına göre, Olympique Lyon bu ilgiyi somutlaştırarak Real Madrid ile transfer görüşmelerine başladı. Diario AS, Brezilyalı forvetin Ocak ayında Lyon’a kiralanması için yeşil ışık yaktığını bildirdi.

Buna rağmen, Real Madrid yönetiminin transfer konusunda henüz kesin bir karar vermediği belirtiliyor. Los Blancos, oyuncunun maaşının yanı sıra amortisman giderlerini de göz önünde bulundurarak yılda 5 ila 8 milyon euro arasında bir ödeme yapmaya devam etmek zorunda kalabilir.

Fonseca faktörü etkili oldu

Endrick’in Lyon’a sıcak bakmasında, takımın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca’nın etkili olduğu bildirildi. Fonseca’nın Portekizce konuşması, genç oyuncunun adaptasyon sürecini kolaylaştırabilecek önemli bir etken olarak görülüyor. Ayrıca Lyon’un hem Avrupa arenasında mücadele etmesi hem de Endrick’e düzenli forma şansı sunması, transferi cazip kılıyor.

Ancak Lyon anlaşması gerçekleşmezse, Endrick için başka taliplerin de devreye girmesi bekleniyor. Brezilyalı forvetin hedefi, 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyerek milli takımda kendine yer bulmak.