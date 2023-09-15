Real Madrid'in 103 milyon Euro'luk yıldızı Figo'yu şaşkına uğrattı!

Portekizli eski yıldız Figo, Bellingham'a hayran kaldığını sözleriyle ifade etmeye çalıştı.

NE OLDU? La Liga'daki ilk dört maçında beş gol atan Bellingham, Borussia Dortmund'dan 103 milyon Euro'ya transfer olmasından bu yana Madrid'de muhteşem bir başlangıç yaptı. Orta saha oyuncusunun etkileyici performansı, Portekiz'in kahramanı Figo'yu elit bir yıldız olduğuna ikna etti.

NE DEDİLER: Figo, yardım amaçlı düzenlenen bir golf etkinliğinde, "Bellingham, çok güçlü başladı ve Real Madrid'e çok çok hızlı bir şekilde adapte oldu" dedi.

Bellingham'ın halihazırda dünyanın en iyilerinden biri olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Evet, şüphesiz ki şu anda dünyanın en iyi futbolcularından birisi... Bu kadar genç olmasına rağmen yeteneği ve gösterdiği bağlılık nedeniyle bunu hak ediyor."

Haberin devamı aşağıda

Portekizli efsane, İngiliz orta saha oyuncusunun bu sezon Los Blancos adına "15 ila 20 gol" atabileceğini öngördü ve yeteneği karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradığını vurguladı.

BÜYÜK RESİM: 20 yaşındaki Bellingham, yaz transfer döneminde takıma katılmasının ardından Madrid'deki arkadaşlarının çoğunu şimdiden etkiledi. Tecrübeli bek Dani Carvajal, ilk antrenmanında İngiliz orta sahaya hayran kaldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Antrenmanlara başladığı ilk andan itibaren tecrübeli oyuncularla birbirimize baktık ve şöyle dedik: 'Vay canına, ne yaptığını biliyor!' Onun çok hızlı olduğunu ve teknik olarak inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğunu görebiliyorsunuz."

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

BELLINGHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in Pazar günü Real Sociedad ile karşılaşacağı mücadelede sahadaki yerini alacak.