Belçikalı yıldız Hazard, Real Madrid'in yoğun maç programında Ancelotti'ye seslendi.

NE OLDU? Madrid, Cumartesi gecesi Sevilla'da 20. Kral Kupası'nı kazanırken Belçikalı oyuncu, bir kez daha yedek kulübesinde kaldı.

100 milyon Euro'ya Chelsea'den transfer edilen yıldız oyuncu, kulübün yoğun maç programına rağmen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu sezonki planlarının önemli bir parçası olamadı.

Ancak Hazard, İspanya'nın başkentinde hala bir geleceği olduğuna inanıyor.

NE DEDİLER: Madrid'in Osasuna'yı 2-1 yenmesinin ardından Cadena Cope'a konuşan Hazard, kontratının son yılını görmeyi umduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Umarım oynarım. Zor bir yıl oldu ama çok büyük bir kulüple bir yılım daha olacak. Koç ve oyuncularla iyi bir ilişkim var.

"Artık oynamak istiyorum! Bunun çok zor olduğunu biliyorum, ama sadece çalışmam gerekiyor ve umarım daha fazla oynayabilirim."

BÜYÜK RESİM: Hazard'ın sahadaki dikkat çekici eksikliği, Madrid'de oldukça gözden kaçıyor.

Sezonun çoğu için formda olmasına rağmen, 37 maçta yedek kulübesinde başlayıp oyuna dahi giremedi.

Belçikalı yıldız, yıl başından bu yana sadece üç kez forma giyebildi. Feci bir beş yıllık kontratının son yılını bitirme konusundaki kararlılığı, Jude Bellingham gibi genç bir yeteneği transfer etmek isteyen Madrid için hoş bir haber olmayabilir.

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SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Madrid, Manchester City'yi ağırlarken Hazard, muhtemelen Salı gecesi Bernabeu'daki maça yedek kulübesinde başlayacak.