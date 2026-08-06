Real Madrid, David Ornstein’in The Athletic’te yer alan haberinin ardından Vinícius Júnior’un sözleşmesini uzattığını doğruladı. Brezilyalı oyuncu, İspanyol devinin son teklifini kabul etti ve 2032’nin ortasına kadar yeni sözleşmeye imza attı.

26 yaşındaki Vinícius’un Santiago Bernabéu’daki sözleşmesi yalnızca 2027’nin ortasına kadar sürüyordu. Bu nedenle Real Madrid, hızlı şekilde netlik kazanmak istiyordu: uzatma ya da satış.

Arsenal, sol kanadı Londra’ya getirmek için son derece ciddi bir ilgi gösterdi, ancak beklemede kaldı. Vinícius, yıllık yaklaşık otuz milyon euroluk bir paket talep etti. Arsenal ise her halükârda çok ciddi bir yatırım yapmaya hazırdı.

Otuz milyon euro Real Madrid için fazla bulundu, ancak kulüp yıllık 17,5 milyon eurodan 22 milyon euroya çıkmaya hazırdı. Ayrıca Vinícius artık imaj haklarından daha büyük bir pay kazanacaktı.

The Athletic haberine göre Vinícius Júnior, Real Madrid’de kesin olarak devam etmeme kararı alması halinde Arsenal’e kesinlikle açıktı. Hücum oyuncusu, 2018’den bu yana formasını giydiği kulüpte artık daha uzun süre kalacak.

Vinícius, Real’de belirleyici bir oyuncuya dönüştü, ancak tüm taraftarların sevgisini kazanmış değil. Nitekim geçen sezon kendisine yeterli mücadele gücü göstermediği eleştirisi yöneltildi ve bu durum Bernabéu’da sık sık yuhalanmasına ve ıslıklanmasına yol açtı. Diğer İspanyol statlarında ise düzenli olarak ırkçılığın mağduru oluyor.

Vini İspanya’ya gelişinden bu yana üç lig şampiyonluğu ve iki kez Şampiyonlar Ligi kazandı. Hem Borussia Dortmund’a karşı oynanan finalde (0-2) hem de Liverpool’a karşı oynanan finalde (0-1) gol attı. Bu yaz güçlü bir Dünya Kupası geçirdi, ancak o da Norveç’in son 16 turunda üstün gelen taraf olmasını engelleyemedi.











