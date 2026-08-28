Fransız yıldız Kylian Mbappé, Real Madrid formasıyla 100 gol katkısına ulaştı; "Squawka" istatistik ağına göre kraliyet kulübünün formasıyla çıktığı 105 maçta 89 gol atıp 11 asist yaptı.

Mbappé bu rakama, İspanya Ligi'nin ikinci haftasında geçen çarşamba akşamı Real Madrid'in Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ettiği maçta kaydettiği 3 golün ardından ulaştı ve Fransız forvet sezona güçlü başlangıcını sürdürdü.

Ayrıca oku

Video | Barcelona-Bilbao maçının hakemi Raphinha'nın bıyığına hayran kaldı!

Video | Barcelona taraftarları Camp Nou'da Elche olayına karşı ayaklandı

"Squawka"ya göre Mbappé, Real Madrid tarihinde 100 gol katkısına ulaşan en hızlı ikinci oyuncu oldu; aynı rakamı yalnızca 86 maçta yakalayan mevcut Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu başarıya imza attı.

Ronaldo, kraliyet kulübüyle çıktığı ilk 86 maçta 79 gol atıp 21 asist yaparak 100 gol katkısına ulaşmıştı.

Ağustos 2024'te Real Madrid'e katılmasından bu yana Kylian Mbappé, İspanya Ligi'nde birçok hücum istatistiğinde zirvede yer alıyor ve şu kategorilerde ilk sırada bulunuyor:

- Rakip ceza sahası içindeki en fazla top teması: 657

- En fazla şut: 325

- İsabetli en fazla şut: 158

- En fazla gol katkısı: 67

- En fazla gol: 59

- En fazla hat-trick: 6

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.



