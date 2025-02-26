Real Madrid iki eski yıldızını sansasyonel bir operasyonla yeniden transfer ediyor

Real Madrid, akademisinden yetişen Nico Paz ve Miguel Gutierrez'i geri almak için harekete geçti

Real Madrid, geleceğini kulüp dışında geliştiren iki genç yeteneğini geri getirmeye hazırlanıyor. Fichajes’in haberine göre, Nico Paz ve Miguel Gutierrez için geri satın alma maddeleri devreye sokulacak ve oyuncular yaz transfer döneminde Madrid’e dönecek.

Bu iki isim, Real Madrid’in altyapısından yetişmiş ve büyük bir potansiyele sahip oyuncular olarak görülüyor. Yönetim, bu hamleyi stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyor; ister A takımı güçlendirmek ister gelecekte kâr elde etmek amacıyla olsun, bu transferlerin Madrid için kazançlı olacağı düşünülüyor.

Gutierrez ve Paz için belirsizlik devam ediyor

Miguel Gutierrez, Girona’da gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Ancak, Real Madrid’de sol bek rotasyonu şu anda Ferland Mendy ve Fran Garcia gibi isimlerle dolu. Bu nedenle Gutierrez’in ilk 11’de düzenli forma şansı bulması zor görünüyor.

Nico Paz ise Carlo Ancelotti’nin geniş orta saha kadrosunda kendine yer açmak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Orta sahada Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde gibi güçlü isimler bulunuyor.

Ancak Real Madrid, bu iki oyuncunun da büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve düşük maliyetle onları kadroya katma fırsatını kaçırmak istemiyor.

Real Madrid'in planı ne?

Kulüp, oyuncuların sezon öncesi kampına katılmasını planlıyor. Burada Ancelotti ve teknik ekip, oyuncuların performansını gözlemleyerek onların Madrid’de devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Eğer teknik ekip uygun görürse, Paz ve Gutierrez A takıma dahil edilecek.

Eğer kadroda yer açılmazsa, oyuncular bir sezon daha başka kulüplere kiralanabilir ya da satılabilir.

Madrid yönetimi, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadro dinamiklerine ve olası ayrılıklara göre nihai kararını verecek.

Bu iki yetenekli futbolcunun, Santiago Bernabéu’da mı kalacağı, yoksa başka bir kulüpte mi gelişimini sürdüreceği, sezon öncesi kampın ardından netleşecek.