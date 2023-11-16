Real Madrid iddialarının ortasında Erling Haaland'ın menajeri: "Haaland kendi kaderinin efendisi"

Sözleşmesi gereği İngiltere'den başka bir takıma gidebileceği iddia edilen Erling Haaland'ın menajeri dedikodulara açıklık getirdi.

Erling Haaland'ın Real Madrid'in hedefinde olduğu söyleniyor

İddialara göre Norveçlinin sözleşmesinde bu transferi mümkün kılacak bir madde var

Menajeri dedikodulara açıklık getirdi

NE OLDU? Erling Haaland'ın sözleşmesinde yer alan bir maddeye göre, Norveçli oyuncunun 2024 yazında İngiltere dışında bir takıma transferinin mümkün olduğu iddia ediliyordu. Ancak oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Relevo'ya sözleşme hakkında kimsenin hiçbir şey bilmediğini şu sözlerle anlattı: "Erling'in sözleşmesini Manchester City, babası, kendisi ve ben biliyorum."

NE SÖYLENDİ? Ayrıca Rafaela Pimenta, Haaland'ın City'den ayrılıp ayrılmayacağına şöyle yanıt verdi: "Erling kendi kaderinin efendisi. Sadece şimdi değil, tüm hayatı boyunca öyle olacak. Şu anda Manchester City ile birlikte iyi bir deneyim yaşıyor. Ama Erling'in istediğini yapma özgürlüğü olduğunu söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Zamanı geldiğinde başka bir takıma gidecektir."

SIRADA NE VAR? Erling Haaland, Norveç ile birlikte 16 Kasım'da Faroe Adaları'na karşı hazırlık maçına çıkacak. Daha sonra 19 Kasım'da İskoçya'ya karşı EURO 2024 elemelerinde mücadele verecek.