Real Madrid, hâlâ Manchester United'a ait olan 15 yaşındaki oyuncu JJ Gabriel ile anlaşmanın tüm detaylarını inceliyor. Oyuncu, İngiliz kulübünün yetkililerine Manchester United'da devam etmek istemediğini bildirmişti.

Geleceğini güvence altına almak için mevcut durumunu değiştirmek isteyen oyuncuların en son örneğini teşkil eden genç futbolcunun bu kararı, A takımın teknik direktörü Michael Carrick'in hesaplarından çıkarılmış olmasından kaynaklanıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, genç oyuncunun yeteneği daha önce Avrupa'nın birçok büyük kulübünün dikkatini çekmişti. Ancak oyuncunun 16 yaşını doldurmasına birkaç gün kala Manchester United'dan ayrılma adımı, başta Real Madrid ve Barcelona olmak üzere spor yönetimlerinde alarm zillerini çaldırdı; bu iki kulüp, transferini bitirmek için yeni bir rekabet faslına giriyor.

JJ Gabriel'in İrlandalı kökenleri, önümüzdeki birkaç gün içinde İngiltere'den ayrılmasının önünü açıyor. Nitekim son saatlerde bu geleceği parlak oyuncunun Barcelona'da bulunduğu konuşuldu; oyuncu birkaç gün önce, olası transferin detaylarını ve içerebileceği riskleri yetkilileri tarafından incelenen Real Madrid'e önerilmişti.

Valdebebas yönetimi, son dönemde transfer piyasası haberlerini hareketlendiren genç yetenekle ilgili tüm gelişmeleri ve oyuncunun kraliyet ekibine gelme ihtimalini bildirmek üzere İngiliz kulübüyle iletişime geçti. Oyuncunun Manchester United ile profesyonel bir sözleşmesinin bulunmaması ayrılışını kolaylaştırıyor; ancak hikâye burada bitmiyor.

Bu transferi çevreleyen belirsizlikler, hukuki kısıtlamalarla aynı döneme denk geliyor; zira Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) düzenlemeleri, adaların oyuncularının dünyanın geri kalan ülkeleri gibi 18 yaşından önce ülkeyi terk etmesine izin vermiyor. Bu nedenle Gabriel'in Avrupa kıtasına serbestçe transfer olmasına ilişkin tüm belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

İrlanda, Avrupa'nın geri kalanıyla yaşanan ekonomik ve işgücü kopuşunun kapsamı dışında kalsa da, Real Madrid takip ettiği ve çok iyi tanıdığı bir oyuncuyu kadrosuna katmadan önce tüm detayları netleştirmek istiyor. Avrupa Birliği'nde işçilerin serbest dolaşımı 16 yaşında tanınıyor ve JJ Gabriel bu yaşa önümüzdeki ekim ayının ilk günlerinde ulaşacak.

JJ Gabriel, İrlandalı kökenlerine rağmen Britanya adalarının geleneksel yapısından uzak bir isim taşıyor. İngiliz basınına göre, bu adlandırma babasının, oğlunun büyük bir oyuncu adayı olacağına dair inancına dayanıyor; babası, daha fazla pazarlama potansiyeline sahip olduğunu düşündüğü için bu isme bel bağladı.

Baba, yeteneğe dair bahsini kazandı; şimdi oyuncunun ortam değiştirme isteğinin neyle sonuçlanacağı bekleniyor. Real Madrid ise harekete geçmiş durumda, ancak herhangi bir anlaşma imzalamadan önce Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) düzenlemelerine göre tüm işlemlerin sağlamlığından emin oluyor.

Bu gelişmeler, genç yeteneklerin ailelerinin uygun destinasyonu seçmek için Avrupa çapında yaptığı turların sıradan bir hale gelmesiyle birlikte, Norveçli yıldız Martin Ödegaard örneğini akıllara getiriyor.

Ödegaard, bu yolu izleyenlerden biriydi; mevcut Manchester United oyuncusuyla aynı yaşta, menajerleri ve ailesi Real Madrid'i seçmeden önce ideal kulübü bulmak için kıtayı dolaşmıştı. Real Madrid'in yetkilileri şu anda, transferin aleyhlerine dönmemesi için tüm detayları sıkı biçimde ele almaya çalışıyor.



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