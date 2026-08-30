Real Madrid, pazar günü sezonun ikinci galibiyetini çocuk oyuncağı denecek kadar kolay bir şekilde aldı. Eflatun-Beyazlılar, Bernabéu'da Málaga karşısında henüz yarım saat dolmadan Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı gollerle 3-0 öne geçti. Arda Güler ise uzatma dakikalarında son noktayı koydu: 4-0.

Teknik direktör José Mourinho'nun sağ bekte Denzel Dumfries yerine Trent Alexander-Arnold'u tercih ettiği Real, yirmi dakika içinde öne geçti. Bellingham topu aldı, çok sayıda Málaga oyuncusunu geçerek driplingle ilerledi ve kaleci Herrero'nun bacaklarının arasından yaptığı vuruşla ağları buldu: 1-0.

Küçük bir on dakika sonra skor Real Madrid lehine 2-0 oldu; Málaga, lige yeni yükselen rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Bellingham seken topu kafa için kusursuz bir yükseklikte önünde buldu ve şanssız Herrero'ya çarpan kafa vuruşuyla golü buldu.

Real baskısını sürdürdü ve şık bir atağın ardından skoru 3-0'a getirdi. Eduardo Camavinga, Mbappé'ye sert bir pas verdi; Mbappé de sağ tarafta Alexander-Arnold'un boş alan bulmasını sağladı. İngiliz oyuncu topu kusursuz şekilde yeniden Mbappé'ye çıkardı, o da şık bir voleyle topu ağlara gönderdi: 3-0.

İkinci yarıda Real ayağını gazdan çekti ve kaleler önünde fazla bir şey yaşanmadı. Hem hücumda hem savunmada etkili bir performans ortaya koyan Bellingham, imkânsıza yakın bir açıdan direğe çok sert vurduğu pozisyonda ender görülen bir heyecan yarattı.

Kalan bölümde Málaga bir an için penaltı kazanacağını düşündü, ancak Antonio Rüdiger'in elle oynadığı pozisyonun aslında penaltı olmadığı ortaya çıktı. Uzatma dakikalarında ise skor 4-0 oldu. Vinícius Júnior ortayı Arda'ya yaptı, o da topu kolayca ağlara gönderdi.



