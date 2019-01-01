Real Madrid, Hazard'ın imza töreni tarihini açıkladı

Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'ın imza töreni tarihi belli oldu.

'den 'e transfer olan Belçikalı sol kanat oyuncusu Eden Hazard, imza törenine çıkıyor.

Real Madrid'in yaptığı resmi açıklamaya göre 13 Haziran Perşembe günü TSİ 20:00'de Santiano Bernabeu Stadyumu'nda özel bir imza törenine çıkacak olan Hazard, taraftar ve basın mensupları ile bir araya gelecek.

Real Madrid, Milli Takımı kampından İspanya'ya giden Hazard için Chelsea'ye 100 milyon euro bonservis ödeyecek.

Hazard'ın hangi forma numarasını giyeceği ise henüz belli değil. Sosyal medyadaki dedikodulara göre ise Hazard'ın 7 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Chelsea formasıyla toplamda 352 maça çıkan deneyimli oyuncu, 110 kez ağları havalandırırken 92 asist yapmayı başardı. Maviler ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Hazard, son olarak 2018-19 UEFA Kupası'nı kaldırdı.