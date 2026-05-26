Real Madrid, hayati bir anlaşma ile bir sonraki savunma krizini önledi

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Antonio Rüdiger Real Madrid ile sözleşmesini uzatacak. Alman oyuncu ve kulüp arasında sözlü bir anlaşma sağlandı; böylece Real, bir savunma oyuncusunun daha bedelsiz ayrılmasını önlemiş olacak.

Los Galácticos, kısa süre önce Dani Carvajal ve David Alaba'nın Madrid'den ayrıldığını gördü. İki savunma oyuncusu da bu yaz transfer ücreti ödemeden kulüpten ayrılacak.

Real'in artık pek fazla stoperi kalmadı. Dean Huijsen, Raúl Aencio, Éder Militão ve Rüdiger kadrodaki tek stoperler.

Militão kısa süre önce uyluk ameliyatı geçirdi ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Rüdiger'in sözleşmesi ise sona ermek üzere.

Alman oyuncular ayrılsaydı, Real yeni bir sorunla karşı karşıya kalacaktı ve bir stoper bulmak muhtemelen en önemli öncelik haline gelecekti.

Başkan Florentino Pérez, şimdilik bu senaryoyu önlemeyi başardı. Real Madrid ve Rüdiger, yeni bir sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki oyuncu, 2027 ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak ve böylece İspanya'nın başkentinde bir yıl daha kalacak. Şu anda Real'de seçimler devam ediyor, bu nedenle resmi duyuru ve imza töreni henüz gerçekleşmedi.