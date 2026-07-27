Real Madrid, "gerçek teklifin" ardından Vinicius'a baskı yapıyor

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferi kesinleşti. Kraliyet kulübü, Alman ekibi Leipzig ile 100 milyon avronun üzerinde bir bedel karşılığında nihai anlaşmaya vardı. Bu transfer, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın geleceği ve takımın yaz transfer planları üzerinde büyük etkiler yaratabilir.

İspanya'daki "Cadena SER" radyosuna göre Diomande, sağlık kontrollerinden geçmek ve Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki birkaç gün içinde İspanya'nın başkentine gidecek. Gazeteci Hector Gonzalez ise "El Larguero" programında transferin resmi açıklamasının bugün pazartesi yapılabileceğini doğruladı; bu da oyuncunun Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlara anında katılmasına imkan tanıyacak.

Bu transfer, İbrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ve Marc Cucurella'nın katılımının ardından Real Madrid'in mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği beşinci transfer oldu. Tüm bunlar, Kraliyet kulübünün yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirme yönündeki iddialı planının bir parçası.

Paris Saint-Germain'in yarıştan çekilmesi, transferin tamamlanmasını kolaylaştıran belirleyici etkenlerden biri oldu. Gazeteci Andres Onrubia'nın verdiği bilgiye göre Paris kulübü, aşırı mali talepler nedeniyle müzakerelerden çekildiğini duyuran bir açıklamayı medyaya iletti. Kulüp, Leipzig'in belirlediği fiyatın, oyuncunun maaşının ve buna ek olarak aracı komisyonlarının, Fransız kulübünün belirlediği ölçütleri aştığı görüşündeydi.

Diomande: Vinicius'un yedeği mi, ortağı mı?

Diomande'nin katılımı, Real Madrid'in sportif planları çerçevesinde çeşitli stratejik seçenekler sunuyor. Bunların en dikkat çekici olanı, sözleşmesinin uzatılması konusu henüz netlik kazanmayan Vinicius Junior'ın geleceğini doğrudan etkiliyor. Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun kadroya katılması, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini uzatmama ya da hatta bu yaz ayrılma kararı vermesi halinde, kulübün üst düzey bir alternatife sahip olmasını sağlayacak.

Bu öngörülü hamleyle Real Madrid, Vinicius'un ayrılması durumunda piyasa şantajına maruz kalmamayı garanti altına almış oldu. Özellikle gazeteci Anton Meana, İngiliz ekibi Arsenal'ın Brezilyalı yıldıza olan ilgisinin "son derece gerçek" olduğunu ve sadece söylentilerden ibaret olmadığını doğrulamıştı. Bu durum, oyuncunun transfer döneminin son aşamasında ayrılma ihtimalinin kapısını aralıyor.