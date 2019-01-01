Real Madrid, Gareth Bale'in fiyatını belirledi

Real Madrid'in gözden düşen yıldızı Gareth Bale'in transfer belirlendi.

'de gitmesine kesin gözüyle bakılan Gareth Bale için satış rakamı belirlendi.

Transfer sezonunu verimli geçirmek isteyen Real Madrid, Gareth Bale'in fiyatını 130 milyon Euro olarak belirledi. AS gazetesinin haberine göre Gallerli futbolcunun, Paul Pogba veya Christian Eriksen transferlerinde takas edileceği iddia edildi.

Paul Pogba'yı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid'in, Bale'a takımdan ayrılması için belli bir miktar para teklif edeceği ifade edildi. Paul Pogba'nın yanı sıra 'ın başarılı oyun kurucusu Christian Eriksen ile de ilgilenen İspanya devi, Bale'in eski takımına dönme konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor.