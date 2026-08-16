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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

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Real Madrid, forvet oyuncusunu Almanya kadrosuna almadı

Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Club Friendlies
Endrick
J. Mourinho
İspanya
Almanya
Brezilya
Portekiz

Mourinho oyuncusunun geleceğini belirledi

Real Madrid, oyuncularından birini hazırlık döneminin son aşamasında İspanya'nın başkentinde tutmaya karar verdi. Oyuncu, sakatlıklardan kaçınmak ve yeni sezonun başlamasından önce en üst fiziksel hazırlık seviyesine ulaşmak amacıyla özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol "Cope" radyosunun gazetecisi Arancha Rodriguez'e göre, Endrick Madrid'de özel bir plan uygulamaya devam ediyor. Bu durum, sezon öncesi son hazırlık maçında bugün pazar günü Schalke ile karşılaşmak üzere Almanya'ya gidecek takım kadrosundan çıkarılmasına yol açtı.

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Brezilyalı forvet, daha önce onu uzun süre müsabakalardan uzak tutan bir arka adale sakatlığı geçirmişti. Bu nedenle Real Madrid, oyuncunun Selecao ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından antrenmanlara dönüş sürecini, özellikle hazırlık döneminin son aşamasında antrenman yüklerinin artmasıyla birlikte, temkinli bir şekilde ele alıyor.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Endrick'in geleceği bu yaz döneminde tartışıldı; bazı kulüplerin oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda ilgisi vardı. Ancak Real Madrid sonunda, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Brezilyalı oyuncuyu tutma kararını netleştirdi ve fiziksel olarak hazırlanması yönündeki çalışmaları sürdürüyor.


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