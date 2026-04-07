'Real Madrid formasıyla 215 maça çıkan oyuncu Premier League'e transfer olabilir'

MARCA'nın haberine göre, Eduardo Camavinga (23) önümüzdeki yaz Real Madrid'den ayrılabilir. Premier League, Fransız milli oyuncunun en mantıklı transfer hedefi gibi görünüyor.

Real Madrid, Camavinga'yı 2021 yazında Stade Rennes'ten 31 milyon euroya transfer etmişti. O zamandan bu yana 215 resmi maça çıktı.

Camavinga, istediğinden daha sık yedek kulübesinde oturduğu için Madrid'den ayrılmayı düşünüyor. Aynı zamanda Real Madrid de onu artık satılamaz bir oyuncu olarak görmüyor.

Bunun başlıca nedeni, Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılmasının ardından Camavinga'nın beklenen atılımını hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirememesi. Farklı teknik direktörler altında, çoğunlukla çeşitli pozisyonlarda rotasyon oyuncusu olarak kullanıldı.

İspanya'dan gelen haberlere göre, Real Madrid Camavinga'nın olası bir satışında aceleci davranmıyor, ancak Premier League'den gelecek yüksek tekliflere açık.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusuna ihtiyacı olmadığı için, şu anda bir seçenek olarak görünmüyor.

Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre, oyuncunun değeri en az 50 milyon euro.