Real Madrid, Fiorentina karşısında yeni bir silah keşfetti

Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında girdiği ilk güçlü hazırlık sınavında dün akşam Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada iki farklı yüz sergiledi; iki gol öne geçtikten sonra beraberlikle yetindi.

Karşılaşmada, Fransız ekibi Lyon'dan dönüşünün ardından ilk kez sahaya çıkan Brezilyalı forvet Endrick, bir gol kaydederek parladı; ayrıca yeni transfer Carlos Espi de ilk kez forma giydi.

İspanyol "Marca"gazetesi, Real Madrid'in teknik direktör Jose Mourinho'nun fikirlerini yansıtan etkileyici bir ilk yarı ortaya koyduğunu değerlendirdi; takım organize, mücadeleci ve baskılı bir görüntü çizerken, topu kapmaya ve hızlı hücuma çıkmaya belirgin biçimde önem verdi.

Endrick, Güler'in pasının ardından güçlü bir şutla ilk golü kaydetti; ardından Camavinga, genç oyuncu Ceria'ya ikinci golün asistini yaptı. Fiorentina ise ilk yarı sona ermeden farkı bire indirdi.

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İkinci yarıda maç tamamen değişti; Fiorentina baştan itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve Lunin'in kalesini birçok kez tehdit etti. Real Madrid'in oyununda belirgin bir düşüş yaşanırken, Moise Kean oyuna girer girmez kafayla beraberlik golünü kaydetti.

Bunun ardından Mourinho, kontrolü yeniden ele almak için birkaç değişiklik yaptı; en dikkat çekeni Endrick'in yerine Espi'yi oyuna almasıydı. Ayrıca Dumfries'in çıkmasının ardından Yanez'e de şans verdi.

Real Madrid nispeten dengesini yeniden buldu ve son anlarda maçı bitirmeye çok yaklaştı; Trent'in gönderdiği isabetli ortaya Espi kafayla vurdu, ancak top kalenin yanından auta gitti.

Raporda, Trent'in hava toplarındaki paslarıyla Espi'nin topları bitirme yeteneklerinin birleşiminin, önümüzdeki sezon Real Madrid'in en dikkat çekici hücum silahlarından birini oluşturabileceğine dikkat çekildi. İki taraftan yapılan art arda değişiklikler ise bitiş düdüğüne kadar maçın ritmini zayıflattı.