Brezilyalı forvet Endrick, geçen sezon Lyon'da moral verici bir kiralık dönem geçirmesine rağmen yeni bir belirsizlik durumuyla karşı karşıya.

19 yaşındaki oyuncunun tatilinin bitmesinin ardından 28 Temmuz'da Madrid'e dönmesi bekleniyor, ancak dönüşü ona José Mourinho önderliğinde beklenen yeni haliyle Real Madrid'de bir yer garanti etmiyor.

Kulübün hücum seçeneklerine yeni takviyeler yapmayı düşünmeyi sürdürmesiyle birlikte, Endrick'in geleceği sezon öncesi hazırlık dönemine giren en büyük sorulardan biri olmaya devam ediyor.

ESPN muhabiri Rodra'ya göre, "Real Madrid, oyuncunun Santiago Bernabéu'da kalmaya ve düzenli dakikalar için mücadele etmeye kararlı olmasına rağmen, Endrick'i bu yaz yeniden kiralık göndermeyi göz ardı etmiyor".

Habere göre Mourinho, nihai bir karar vermeden önce Endrick'i sezon öncesi hazırlık döneminde değerlendirmek istiyor.

Brezilyalı, Premier Lig ekibi Fulham'ın ilgisini çekmeyi sürdüren Gonzalo García ile birlikte değerlendirilecek.

Bu aşamada, Madrid bir başka öne çıkan forvetle anlaşmayı başarırsa, iki genç oyuncudan birinin kiralık olarak ayrılması bekleniyor.

Öte yandan ESPN, Endrick'in temsilcilerinin de bir başka kiralık teklif alma olasılığını değerlendirdiğini bildirdi. Ancak mevcut öncelikleri, oyun süresinin Dünya Kupası öncesinde gerekli görüldüğü önceki görüşmelerden farklılık gösteriyor.

Oyuncunun temsilcilerinin son planının, sezon başında azaltılmış bir rolü kabul etmek anlamına gelse bile, Real Madrid'de kalması ve yeri için mücadele etmesi olduğu görülüyor.

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