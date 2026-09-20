Real Madrid'in Atletico Madrid karşısında aldığı yenilgi, başkent derbisinde yaşanan acı bir düşüşten ibaret değildi; Claude Makelele'ye göre bu sonuç, maç sonrası gündeme oturan hakem tartışmalarının çok ötesinde, takımın içindeki daha derin sorunları da gözler önüne serdi.

Real Madrid, Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olarak La Liga şampiyonluk yarışında Barcelona ile arasındaki farkın altı puana çıkmasına engel olamadı. Jose Mourinho ise karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Ancak Makelele, hakemin takımın yaşadığı asıl sorun olmadığını düşünüyor. Oyuncular ile teknik direktör arasındaki ilişkide belirgin bir aksama olduğunu, bunun yanı sıra sahada fikir ve plan eksikliği bulunduğunu vurguluyor.

Real Madrid'in eski yıldızı, "ESPN" kanalına yaptığı ve Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Oyuncular arasında bir uyum yok, oyuncular ile teknik direktör arasında da bir uyum yok. Mourinho'nun onlarla konuşması gerekiyor."

Eski Fransız orta saha oyuncusu, sözlerine net bir mesajla devam etti: "Takım zayıf, oyun planı yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey... Onlardan daha fazlasını istememiz gerekiyor."

Makelele'nin açıklamaları, Real Madrid'in Atletico Madrid karşısında aldığı yenilginin ardından, La Liga zirvesinden Barcelona'nın altı puan gerisine düşmesiyle birlikte artan eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

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