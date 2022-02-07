Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane, 2021 Afrika Uluslar Kupası final maçında gösterdikleri performans için Senegal ve Mısır'ı tebrik etti.

Yaounde'deki 120 dakikalık maçın normal süresi 0-0 sona ererken Senegal, penaltılarda Mısır’ı 4-2 mağlup etti ve Afrika Uluslar Kupası’na uzandı.

Chelsea kalecisi Edouard Mendy, Mısır’ın dördüncü penaltısını kurtardıktan sonra Aliou Cisse'nin takımının kupayı kazanması için Sadio Mane’nin penaltı vuruşunu gole çevirmesi gerekiyordu.

Yıldız oyuncu, maç içerisinde bir penaltıyı değerlendiremediğini çoktan unutmuştu bile. Net bir vuruş yapan Mane, takımına kupayı kazandırdı.

Real Madrid’in teknik direktörü olarak üç UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Zidane, pazar günkü Olembe Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 'yoğun' bir maç olarak nitelendirdi.

Zidane, Instagram hesabından "120 dakikalık yoğun futbol ve adil oyun” paylaşımını yaptı.

“Senegal'i ve Mısır'ı performanslarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Bu arada, görevinden alınan baş antrenör Carlos Queiroz'un yerine geçen Mısır yardımcı antrenörü Diyaa El-Sayed, Mısır’ın bir sonraki maçını kazanacağından emin.

El-Sayed, "Mısır takımının parlak bir geleceği var. Kupayı kazanmak istiyorduk ama olmadı. Yine de bu turnuvada başarılı olduk.

"Dünya Kupası’na gitmeyi garantileyene kadar devam edeceğiz.

“Mısır'ın güçlü bir ekibe sahip olduğunu biliyoruz. Ülkedeki herkes bu takımla gurur duyuyor.

"Bir sonraki maçın bizim için daha iyi olacağının farkındayız. Bunun için Tanrı’ya şükrediyoruz” dedi.

Yedi kez Afrika şampiyonu olan Mısır, mart ayında yapılacak FIFA Dünya Kupası play-off'larında yine Senegal ile karşılaşacak.

İki ayaklı fikstürün galibi, bu yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda Afrika'yı temsil eden 5 takımdan birisi olacak.

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