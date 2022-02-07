Beşiktaş, devre arası transfer döneminin tamamlansına kısa bir süre kala Öznur Kablo Yeni Malatyaspor formasını giyen Mustafa Eskihellaç için girişimde bulundu.

Siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor'un sağ bekte ve sağ önde görev yapabilen çok yönlü oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna katmak istiyor.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş’tan teklif aldıklarını söylerken başarılı oyuncuları için 3 milyon euro bonservis istediklerinin altını çizdi.

Görüşmelerin sürdüğünü aktaran Adil Gevrek, henüz bir anlaşmanın yapılmadığını da vurguladı.

Ne söylendi?

NTV Spor’a konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Mustafa Eskihellaç transferi için şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor, Mustafa’yı transfer etmek istiyor. Bu konuda bazı görüşmeler yapıyoruz.

"Mustafa için Beşiktaş ve Konyaspor'dan resmi teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik.

“Görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok."

Mustafa Eskihellaç kimdir?

Düzyurtspor altyapısından futbola başlayan Mustafa Eskihellaç, 4 yıl önce Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Elazığspor ve Boluspor'da kiralık olarak görev yapan sağ bek ve sağ açık oyuncusu, son 2 sezon Sarı-Kırmızılı ekibin formasını giydi.

Mustafa, forma giydiği dönemlerde temposu ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken oyunculardan birisi oldu.

Bu sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 asist katkısında bulundu.

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