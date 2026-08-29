Real Madrid efsanesi: Vinicius, Yamal ve Raphinha'dan daha iyi

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun son açıklamalarının ardından, dünyanın en iyi futbolcusu tartışması yeniden gündeme geldi.

Portekizli teknik adama bir basın toplantısında Ballon d'Or sorulmuş, o da beklenildiği gibi Paris Saint-Germain oyuncuları ya da İspanya Milli Takımı oyuncuları yerine kendi oyuncularını önermekte tereddüt etmemişti.

Mourinho başlangıçta şunları söyledi: "Bir oyuncuya sırf Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı ya da Dünya Kupası'nı kazandığı için Ballon d'Or veremezsiniz."

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi futbolcusunun mutlaka Paris Saint-Germain'den ya da İspanya Milli Takımı'ndan olması gerekmez. Dünyanın en iyi futbolcusu sayılabilecek iki, üç ya da dört oyuncu var ve kimler olduklarını, nerede bulunduklarını biliyoruz. Buradalar. Ayrıca bu yaz bireysel olarak tarihe geçen oyuncunun kim olduğunu da biliyoruz."

Şöyle devam etti: "Ballon d'Or'a gelince, bu belki de politikanın belirlediği bir şey. İşin içine politika girdiğinde ise bu pek hoşuma gitmiyor."

Defensa Central ağı, Mourinho'nun açıklamalarının birçok Real Madrid taraftarının hislerinin yanı sıra kulübün bazı eski oyuncularının görüşleriyle de açıkça örtüştüğünü belirtti.

Aynı yönde konuşanlar arasında, adı yaz boyunca Jose Mourinho'nun teknik ekibine katılma ihtimaliyle anılan Real Madrid efsanesi Pepe de yer aldı.

Bu vesileyle, eski Portekizli savunmacı, bir dizi oyuncuyu karşılaştırmaya dayanan kısa bir teste tabi tutuldu.

Kendisine göre en iyinin Vinicius Junior olduğunu belirtmesine rağmen, aslında Brezilyalı yıldızı Kylian Mbappe ile aynı seviyeye koydu.

Eski Portekizli oyuncu şunları söyledi: "Vinicius, Lamine Yamal, Raphinha ve Haaland'dan daha iyi ve onu Mbappe ile aynı seviyeye koyuyorum."

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