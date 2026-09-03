Real Madrid, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında cuma akşamı La Cartuja Stadı'nda Real Betis ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'in oldukça ciddi bir performans ortaya koyması gerekecek; özellikle Endülüs ekibinin sahada hiçbir şeyi bedava vermeyecek bir rakip olacağı düşünülürse.

Merengue teknik direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısında, oyuncularının en iyi versiyonunu görmeyi beklediğini vurgulamasının nedeni de bu; zira bu, onları galibiyet serisini tam olarak sürdürmeye yaklaştıracak.

Bununla birlikte, Real Madrid efsanesi Jorge Valdano, Kraliyet ekibinin Betis karşısında sahip olması gereken anahtarı ve aynı zamanda Portekizli teknik direktörün üzerinde çalıştığı yönü belirlemeyi başardı.

Defensa Central ağı, Valdano'nun Movistar'a yaptığı açıklamaları yayınladı. Valdano şöyle dedi: "Mourinho'nun oyuncuların görevleri üzerinde çok etkili bir şekilde çalıştığı izlenimine sahibim."

Valdano sözlerini şöyle sürdürdü: "Yetenek mevcut ve görevler üzerinde çalışıldığında, Kraliyet ekibinin maç boyunca konsantrasyonunu koruması çok daha kolay hale geliyor."

Şunları ekledi: "Baskıdan başlayarak, herkes daha bağlantılı ve daha ilham dolu görünüyordu."

Bu da aslında Mourinho'nun Espanyol'u 2-1 yendikten sonra söylediklerini teyit ediyor. Portekizli teknik direktör basına, takımın kaybettiği rekabetçiliği geri kazanmak ve tüm kupalar için mücadele etmek için herkese ihtiyaç duyacağını açıklamıştı.

Mourinho şöyle demişti: "Mucize yaratıp bir maça 14 ya da 15 oyuncuyla başlayamam. Maça başlamamaktan ya da oynamamaktan kaynaklanan hayal kırıklığıyla baş etmesi gerekenler onlar; bazı oyuncuları kadro dışı bırakmak zorunda kaldığımda içimin parçalandığını hissettiğimi anlaması gerekenler de onlar. Eğer çalışmazlar ya da motivasyonlarını kaybederlerse, benim için bazı oyuncuları kadronun dışında tutmak çok kolay olur."

Portekizli teknik direktör şunu vurguladı: "Real Madrid, galibiyet için mücadele etmemeyi kendine yakıştıramaz. Maç kaybedeceğiz, umarım çok fazla olmaz, ancak Real Madrid dört müsabakayı ciddiyetle oynamak zorunda ve bunu on, 11, 12 ya da 15 oyuncuyla yapamayız. Bu kadroya ihtiyacımız var. Onlardan beklediğim şey bu: profesyonellik ve takım için çalışma isteği."

Mourinho'nun basın toplantısında, oyuncularının sezon boyunca yapması gereken çalışmaya ilişkin vurguladığı mesaj da buydu.

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