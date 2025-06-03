Real Madrid'e veda eden Luka Modric bir başka Avrupa deviyle anlaşmaya çok yakın

Real Madrid'deki başarılarla dolu serüvenini sonlandıran Hırvat orta saha, çocukluğundan bu yana desteklediği takımın formasını giyebilir.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric, Milan'dan gelen teklife sıcak bakıyor. 13 yıl boyunca İspanyol devinde forma giyen ve sayısız başarı elde eden Hırvat yıldız, 40 yaşına yaklaşmasına rağmen kariyerine devam etmek istiyor.

Yeni sportif direktör Igli Tare’nin, Modric’e Serie A ve San Siro’da oynama fikrini sunduğu belirtiliyor. Milan, oyuncunun boşta olması sayesinde maaş konusunda cömert davranabilecek. Sponsorluk anlaşmalarıyla desteklenen bir teklif hazırlanabileceği ifade ediliyor.

Milan hayali gerçek olabilir

MilanNews.it’in haberine göre, Modric’in çocukluğundan bu yana Milan taraftarı olduğu biliniyor. Bu duygusal bağ, oyuncunun teklifi kabul etmesinde belirleyici rol oynayabilir. Milan'ın eski yöneticilerinden Zvonimir Boban da bu bağı doğruladı:

“Modric gerçek bir Milan taraftarı. Küçüklüğünden beri böyleydi ve buraya gelme tutkusuna hep sahipti. Ancak Real’den bir kötü sezon sonrası ayrılmak istemedi.”

Alternatifler: Inter Miami ve Al-Nassr

Modric için Milan dışında iki güçlü aday daha bulunuyor: Inter Miami ve Al-Nassr. Ancak Milan, Avrupa’da kalmak ve üst düzey bir ligde oynamak isteyen Modric için hem sportif hem duygusal olarak cazip bir seçenek sunuyor.

Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin de Hırvat orta saha oyuncusuyla çalışmaya istekli olduğu bildiriliyor. Bu da transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Modric, kariyerinde ilk kez İtalya’da forma giyebilir.

Şu anda serbest statüde olan ve Euro 2024’te Hırvatistan forması giyen Modric’in kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor. Milan cephesi, bu büyük yıldızla sözleşme imzalamayı dört gözle bekliyor.