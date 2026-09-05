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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Real Madrid'e İnter Milan mücadelesi öncesi ağır darbe

Real Madrid U19 - Inter U19
Real Madrid U19
Inter U19
UEFA Youth League
M. Cucurella
İspanya
İtalya

Nedir bu darbe?

Real Madrid, gelecek salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlayacağı Inter Milan maçı öncesinde yeni bir darbe aldı. Marc Cucurella, takımın bu sezonki ilk mağlubiyetini aldığı Real Betis maçının son dakikalarında yaşadığı kas kramplarının ardından sahayı terk etmek zorunda kaldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre sakatlık şu an için ciddi görünmüyor, ancak Cucurella'nın Inter Milan maçına yetişme ihtimali sınırlı görünüyor. Özellikle Real Madrid'in gelecek pazar gününden önce antrenmanlara dönmeyecek olması, İspanyol bek oyuncusunu maçtan muhtemel eksikler listesine sokuyor.

Cucurella, kadro hesaplarında Alvaro Carreras'ın önünde bir tercih olarak öne çıktığı için maça ilk 11'de başlamış, ancak kramp kaynaklı kas ağrıları nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Cucurella'nın sakatlığı, halihazırda giderek artan bir eksikler listesiyle karşı karşıya olan Real Madrid için zor bir zamanlamada geldi. Bu listede sakatlık nedeniyle Tchouameni, Militao, Rodrygo, Mendy ve Endrick; cezalı olmaları nedeniyle ise Güler, Bernardo Silva ve Camavinga yer alıyor.

Real Madrid'in teknik ekibi, Inter Milan maçının önemi göz önünde bulundurularak Cucurella'nın nihai durumunu önümüzdeki günlerde takip edecek. Bu maç, takımın Real Betis karşısında aldığı mağlubiyetin ardından daha da önem kazanarak, Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcını takımın krizlerini aşabilme kapasitesi için erken bir sınav haline getirdi.

UEFA Youth League
Real Madrid U19 crest
Real Madrid U19
RLM
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Inter U19
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