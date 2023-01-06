23 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'ndaki futboluyla en üst seviyede oynayabileceğini fazlasıyla kanıtladı.

NE OLUYOR? Gvardiol, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Leipzig ile kendisini 2027 yılına kadar kulüpte tutacak bir anlaşmaya imza attı.

Daha sonra Katar'daki Dünya Kupası'nın yolunu tutan başarılı stoper, savunmada sergilediği performansla oldukça dikkat çekici bir konuma geldi.

Gvardiol, Dünya Kupası'nın ardından birçok kulübün transfer listesindeki yerini aldı.

BÜYÜK RESİM: Oyuncu yeni bir mücadeleye hevesli görünüyor ve Alfredo Pedulla'ya göre Real Madrid, son 15 gün içinde RB Leipzig ile iki kez görüştü.

Ve bonuslar dahil olmak üzere 120 milyon € (106 milyon £/126 milyon $) ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Ödeme, her biri 60 milyon Euro'luk iki taksitte yapılacak. Chelsea'nin 80 milyon € ile (70 milyon £/84 milyon $) teklif veren ilk kulüp olduğu bildirilirken Manchester City 90 milyon € (79,5 milyon £/94 milyon) teklifle masada olan bir diğer kulüptü ve İspanyol devinin astronomik teklifinden sonra masadan kalktılar.

Ve Alman ekibi, şu ana kadar sadece Real Madrid'in teklifini ciddiye alıyor.

VE DAHA FAZLASI: Gvardiol, Real'e katılmaya meyilli ve daha düşük bir maaş paketini kabul etmeye hazır. İspanya'da sezon başına 6 milyon Euro ve bonuslar kazanacağı söyleniyor ve bu bedel, Chelsea'nin 9 milyon Euro'yu bulan teklifinden daha az bir noktada bulunuyor.

Aralık ayında bir gün bu büyük kulüplerde oynamak istediğini söyleyen Gvardiol, hem Real Madrid hem de Chelsea'ye olan sevgisini açıkça itiraf etti.

Ancak menajeri, spekülasyonlar arasında bir transferi bitirmek için aceleleri olmadığını ve savunma oyuncusunun Leipzig'de devam etmekten mutlu olduğunu vurguladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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GVARDIOL İÇİN SIRADA NE VAR? Hırvat oyuncunun piyasa değeri yükselmeye devam edecek, ancak şimdilik Leipzig'deki futboluna odaklanıyor.

Ve 20 Ocak'ta Bundesliga'da Bayern Münih'e karşı oynayacakları maçta kendisini bir kez daha tüm dünyaya gösterme fırsatını yakalayacak.