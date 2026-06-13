Real Madrid, 2026 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncu sayısını 10'dan 15'e çıkardı.

İspanyol "As" gazetesi Cumartesi günü, bu sayının Endrik ve Nico Paz'ın Real Madrid'e dönüşü ve yeni transferler Bernardo Silva (henüz resmi olarak açıklanmadı), Ibrahima Konaté ve Denzel Dumfries sayesinde arttığını ve bu isimlerin turnuvada Real Madrid'in varlığını güçlendirdiğini bildirdi.

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Böylece Real Madrid, Dünya Kupası'nda her kulübün sahip olduğu oyuncu sayısı açısından (15) Barcelona ile eşitlendi.

Madridli gazete, Paris Saint-Germain ve Arsenal'in şu anda listenin başında yer aldığını, her ikisinin de Dünya Kupası'nda 16 oyuncusu olduğunu ekledi.

İspanya'nın mevcut Dünya Kupası kadrosunda, tarihte ilk kez hiçbir Real Madrid oyuncusu yer almazken, teknik direktör Luis de la Fuente, Barça'dan 8 oyuncuyu kadroya çağırdı.

Real Madrid, deneyimli Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun liderliğinde yeni bir proje başlatarak kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.