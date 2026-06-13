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Real Madrid, Dünya Kupası'nda Barcelona ile "berabere kaldı"

Real Madrid
Barcelona
İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
İspanya
Cabo Verde
ABD

Meringue kadrosunu daha fazla uluslararası oyuncuyla güçlendirdi

Real Madrid, 2026 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncu sayısını 10'dan 15'e çıkardı.

İspanyol "As" gazetesi Cumartesi günü, bu sayının Endrik ve Nico Paz'ın Real Madrid'e dönüşü ve yeni transferler Bernardo Silva (henüz resmi olarak açıklanmadı), Ibrahima Konaté ve Denzel Dumfries sayesinde arttığını ve bu isimlerin turnuvada Real Madrid'in varlığını güçlendirdiğini bildirdi.

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Böylece Real Madrid, Dünya Kupası'nda her kulübün sahip olduğu oyuncu sayısı açısından (15) Barcelona ile eşitlendi.

Dünya Kupası
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İspanya
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Yeşil Burun Adaları
CPV

Madridli gazete, Paris Saint-Germain ve Arsenal'in şu anda listenin başında yer aldığını, her ikisinin de Dünya Kupası'nda 16 oyuncusu olduğunu ekledi.

İspanya'nın mevcut Dünya Kupası kadrosunda, tarihte ilk kez hiçbir Real Madrid oyuncusu yer almazken, teknik direktör Luis de la Fuente, Barça'dan 8 oyuncuyu kadroya çağırdı.

Real Madrid, deneyimli Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun liderliğinde yeni bir proje başlatarak kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

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