Real Madrid, Dünya Kupası'nda 72 yıllık bir rekoru kırdı

Real Madrid, 2026 Dünya Kupası'nda tarihe adını büyük harflerle yazdı; Yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın çeyrek finalde Norveç kalesine attığı iki gol sayesinde 72 yıldır kırılamayan bir rekoru kırarak, kulüp oyuncularının turnuvadaki gol sayısını 19'a çıkardı ve 18 gol olan önceki rekoru geride bıraktı.

Real Madrid, 18 golle önceki rekoru paylaşan üç köklü kulübü geride bıraktı: 1954'teki efsanevi Macar takımı Honvéd, 2014'teki Alman takımı Bayern Münih ve 2022'deki son turnuvada Fransız Paris Saint-Germain'i geride bırakarak, İspanyol kulübünün bu dünya turnuvasında bireysel düzeyde hakimiyetini yansıtan tarihi bir başarıya imza attı.

Bellingham, Mbappé’nin peşinde

Bellingham, 6 golle 2026 Dünya Kupası'nda Real Madrid'in golcü listesinde ikinci sırada yer alıyor ve listeyi 8 golle liderlik eden Fransız takım arkadaşı Kylian Mbappé'nin sadece 2 gol gerisinde. Onların arkasında ise 4 golle Brezilyalı Vinícius Júnior ve grup aşamasında attığı tek golle Türk Arda Güler yer alıyor; her iki oyuncunun da takımları turnuvadan elenmişti.

Real Madrid’in bu başarısı olağanüstü olarak değerlendiriliyor; zira bu başarı, Macaristan’ın “Sihirli Magyarlar” olarak anıldığı bir dönemde, o yılın turnuva gol kralı olan efsanevi forvet Sandor Kocsis’in attığı 11 gol sayesinde 1954 yılında efsanevi Macar takımı Honved’in kırdığı rekoru aştı.

Bayern ve Paris’i geride bıraktı

2014 yılında ise Bayern Münih'in oyuncusu Thomas Müller, 5 golle gol krallığı listesinin zirvesine çıkarak, Bavyera kulübünün 18 golle rekor kırmasına katkıda bulunmuştu. 2022 turnuvasında ise Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ve Lionel Messi gibi olağanüstü ikilinin varlığıyla şanslıydı; bu ikili, sırasıyla 8 ve 7 golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında birinci ve ikinci sırayı aldı.