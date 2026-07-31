Real Madrid, Diomande transferinde Leipzig'in tavrına "şaşırdı"

Bir basın raporuna göre, Real Madrid'in genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande'yi transfer etmek için Leipzig ile yürüttüğü görüşmeler sekteye uğradı; zira Alman kulübü, Kraliyet ekibinin sunduğu son teklife şu ana kadar yanıt vermedi.

"Sky Sport Almanya" ağının muhabiri Florian Plettenberg, Leipzig'in yanıt vermemesi nedeniyle görüşmelerin son 24 saat içinde büyük ölçüde durma noktasına geldiğini ve bunun Real Madrid içinde bir miktar şaşkınlığa yol açtığını söyledi.

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Olağanüstü bir gelişme yaşanmaması durumunda Leipzig, şu anda Diomande'nin, cumartesi günü başlaması planlanan Avusturya'daki hazırlık kampına takım kafilesiyle birlikte gitmesini planlıyor ve bu karar oyuncuya bildirildi. Fildişili oyuncu ise nihai kararın bu sabah verilmesi kaydıyla, seyahat etmekten kaçınmayı hâlâ umuyor.

Oyuncunun Avusturya'ya gitmek zorunda kalması halinde, Real Madrid'e transfer olma isteği nedeniyle takımla tam kadro yapılan grup antrenmanlarına katılmama niyetinin açık olduğu belirtiliyor; oyuncu, zihinsel olarak Leipzig'in planları dışına çıkmış durumda ve iki kulübün en kısa sürede bir anlaşmaya varmasını bekliyor.

Plettenberg'e göre, görüşmeler son saatlerde sekteye uğramış olsa da transfer hâlâ gündemde ve oyuncunun geleceği açısından belirleyici bir hafta sonu bekleniyor.



