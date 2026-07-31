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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

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Real Madrid, Diomande transferinde Leipzig'in tavrına "şaşırdı"

Real Madrid - Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
RB Leipzig - SC Verl
RB Leipzig
SC Verl
Y. Diomande
Transfers
İspanya
İtalya
Almanya
Côte d’Ivoire

Real Madrid transferi hızlıca bitirmeyi hedefliyor

Bir basın raporuna göre, Real Madrid'in genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande'yi transfer etmek için Leipzig ile yürüttüğü görüşmeler sekteye uğradı; zira Alman kulübü, Kraliyet ekibinin sunduğu son teklife şu ana kadar yanıt vermedi.

"Sky Sport Almanya" ağının muhabiri Florian Plettenberg, Leipzig'in yanıt vermemesi nedeniyle görüşmelerin son 24 saat içinde büyük ölçüde durma noktasına geldiğini ve bunun Real Madrid içinde bir miktar şaşkınlığa yol açtığını söyledi.

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Olağanüstü bir gelişme yaşanmaması durumunda Leipzig, şu anda Diomande'nin, cumartesi günü başlaması planlanan Avusturya'daki hazırlık kampına takım kafilesiyle birlikte gitmesini planlıyor ve bu karar oyuncuya bildirildi. Fildişili oyuncu ise nihai kararın bu sabah verilmesi kaydıyla, seyahat etmekten kaçınmayı hâlâ umuyor.

Club Friendlies
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
SC Verl crest
SC Verl
VEL
Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

Oyuncunun Avusturya'ya gitmek zorunda kalması halinde, Real Madrid'e transfer olma isteği nedeniyle takımla tam kadro yapılan grup antrenmanlarına katılmama niyetinin açık olduğu belirtiliyor; oyuncu, zihinsel olarak Leipzig'in planları dışına çıkmış durumda ve iki kulübün en kısa sürede bir anlaşmaya varmasını bekliyor.

Plettenberg'e göre, görüşmeler son saatlerde sekteye uğramış olsa da transfer hâlâ gündemde ve oyuncunun geleceği açısından belirleyici bir hafta sonu bekleniyor.


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