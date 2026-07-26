Real Madrid, bu yaz transfer döneminde Leipzig'in yıldızı Fildişi Sahilli Yan Diomande ile anlaşmak için maddi teklifini artırmaya karar verdi.

19 yaşındaki yıldızın imzasını almak için başta Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool ve Manchester City olmak üzere birçok kulüp yarışıyor.

Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın geleceğinin belirsizliği ve Arsenal'in bu yaz onu kadrosuna katma girişimleri gölgesinde, yetenekli Fildişi Sahilli kanat oyuncusunu kapmaya çalışıyor.

Bu konuda İtalyan gazeteci ve transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" üzerindeki resmi sayfasında, Paris Saint-Germain'in oyuncuyla anlaşma konusundaki ısrarı karşısında, Real Madrid'in Diomande transferini tamamlamak için Leipzig'e 100 milyon euroyu aşan değerde yeni bir teklif sunmaya karar verdiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bazı basın haberleri, Real Madrid'in son dönemde yarışa dahil olarak Fildişi Sahilli yıldızı kadrosuna katmaya çalışmasından önce, Paris Saint-Germain'in Diomande transferini bitirmek üzere olduğunu belirtmişti.







