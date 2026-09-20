Real Madrid, Madrid derbisinin ikinci yarısının başında ağır bir darbe aldı. Hakem Ortiz Arias, Atletico Madrid lehine bir penaltı verdikten sonra Dean Huijsen'e kırmızı kartı gösterdi. Ardından Grimaldo penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Tehlike 49. dakikada geldi. Hancko ceza sahasının içine bir orta gönderdi, topu Giuliano karşıladı ve topla oynamaya çalışırken Huijsen tarafından yere düşürüldü. Bunun üzerine Ortiz Arias direkt penaltı kararı verdi.

Video yardımcı hakem teknolojisi, pozisyonu incelemek için devreye girdi; zira müdahale, son savunmacı konumunda olması nedeniyle Huijsen'in kırmızı kart görmesine yol açabilirdi. Ortiz Arias inceleme ekranına gitti ve ardından ilk kartı iptal ederek Real Madrid savunmacısına kırmızı kartı göstermeye karar verdi.

Böylece Real Madrid, skorda geride olduğu bir anda ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamak zorunda kaldı ve derbinin gidişatını tersine çevirme görevi daha da zorlaştı.

Grimaldo fırsatı hızlıca değerlendirdi ve penaltıyı başarıyla gole çevirerek kritik bir anda Atletico'ya öne geçiren golü kaydetti. Böylece ikinci yarının başlamasından birkaç dakika sonra Real Madrid'in çilesi daha da arttı.