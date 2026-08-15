Real Madrid'in stadyum cephesinde yeni ayrıntılar belirmeye başladı. İşçilerin Castellana Caddesi'ne bakan cepheye yalnızca "Bernabeu" ismini yerleştirmesiyle, yıllardır kullanılan "Santiago Bernabeu" tam ismi terk edilmiş oldu. Bu adım, kulübün yeni ticari yönelimiyle ilişkili.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, cephenin nihai görünümünün henüz tamamlanmadığını, zira Real Madrid armasının cephedeki akıbetinin hâlâ belirsiz olduğunu belirtti. Stada özel yeni logonun ise "Bernabeu" harflerinin üst kısmına yerleştirileceği görülüyor.

İsim değişikliği, "Santiago Bernabeu" yerine yalnızca aile isminin kullanılmasına karşı çıkan bazı Real Madrid üyeleri arasında tepkilere yol açtı. Bazı üyeler ayrıca, stadyum kimliğinin en belirgin sembollerinden biri olan kulüp armasının cepheden çıkarılma olasılığından duydukları endişeyi dile getirdi.

Bu değişiklik, Real Madrid stadyumunun geçirdiği dönüşümler kapsamında geliyor. Stadyum, sportif, eğlence ve ticari bir tesis olarak varlığını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir geliştirme çalışmasından geçti; ticari boyut ise stadın kimliğinde ve dış görünümünde daha geniş bir yer edindi.