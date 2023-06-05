Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'ya rakip oluyor! Detaylar belli oldu

İdil Erin Tetik
Karim benzema Real Madrid 2022-23Getty
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Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya rakip olacak.

  • Benzema, Real Madrid'den serbest oyuncu olarak ayrılıyor
    Suudi Arabistan'a taşınacak
    İki yıllık sözleşmeye imza atmak üzere

NE OLDU? İspanya'nın başkentinde geçen 14 yıllık sürenin ardından Karim Benzema, Real Madrid'e veda ediyor. The Guardian'ın haberine göre, Fransız golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a biri opsiyonlu olmak üzere iki yıllık imza atacak.

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan transfer konusunda hedeflerini büyük yıldızlara çevirdiği bir döneme girdi. Cristiano Ronaldo ile başlayan furya Portekizlinin jenerasyonundaki birçok yıldızla devam edecek. Al Ittihad, Karim Benzema hamlesini gerçekleştirirken Al Hilal de Lionel Messi'yi transfer etmek için büyük çaba harcıyor.

DAHA FAZLASI: Karim Benzema, Suudi Arabistan'a gittiğinde Real Madrid'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya rakip olacak. Portekizli, Al Nassr formasıyla bu sezon şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırmıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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