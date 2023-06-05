Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'ya rakip oluyor! Detaylar belli oldu

Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya rakip olacak.

Benzema, Real Madrid'den serbest oyuncu olarak ayrılıyor

Suudi Arabistan'a taşınacak

İki yıllık sözleşmeye imza atmak üzere

NE OLDU? İspanya'nın başkentinde geçen 14 yıllık sürenin ardından Karim Benzema, Real Madrid'e veda ediyor. The Guardian'ın haberine göre, Fransız golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a biri opsiyonlu olmak üzere iki yıllık imza atacak.

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan transfer konusunda hedeflerini büyük yıldızlara çevirdiği bir döneme girdi. Cristiano Ronaldo ile başlayan furya Portekizlinin jenerasyonundaki birçok yıldızla devam edecek. Al Ittihad, Karim Benzema hamlesini gerçekleştirirken Al Hilal de Lionel Messi'yi transfer etmek için büyük çaba harcıyor.

DAHA FAZLASI: Karim Benzema, Suudi Arabistan'a gittiğinde Real Madrid'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya rakip olacak. Portekizli, Al Nassr formasıyla bu sezon şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırmıştı.

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