Real Madrid değil! Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr hamlesinden önce transfer olmak istediği kulüp herkesi şaşırttı

Manchester United'a erken bir veda yapan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmadan önce şaşırtıcı bir kulübe imza atmak istediği ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kırgın ayrıldı

Kendisine başka bir kulüp arıyordu

Transfer olmak istediği Premier Lig ekibi herkesi şaşırttı

NE OLDU? Manchester United'daki ikinci dönemi pek parlak geçmeyen Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği çarpıcı röportajın ardından Kırmızı Şeytanlara veda ederek kulüp arayışına koyuldu. Bu süreçte Real Madrid de dahil olmak üzere birçok dev Avrupa kulübü, Portekizli yıldıza kapı kapattı. Sonunda büyük bir anlaşmayla Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun aslında transfer olmak istediği kulüp herkesi şaşırttı.

CRISTIANO RONALDO, AL NASSR YERİNE HANGİ KULÜBE GİDECEKTİ? Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gitmeden önce Arsenal'a sürpriz bir imza atmaya çok yaklaştığı söyleniyor. Bir Arsenal taraftarı olan Piers Morgan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, Cristiano Ronaldo'nun o dönem Arsenal'a transfer olmaya sıcak baktığını söyledi. "İstediğin kadar dalga geç ama Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrıldığında onu transfer etmiş olsaydık sezon sonunda Premier Lig kupası bizimdi. Transferi Cristiano da çok istiyordu. Büyük kupaları nasıl kazanacağını ve önemli anlarda nasıl gol atacağını çok iyi biliyor."

BÜYÜK RESİM: Premier Lig'de uzun bir zamandan sonra şampiyonluk mücadelesi veren ve Manchester City'ye karşı yarışan Arsenal, bu zaferi yaşamayı Guardiola'nın ekibine kaptırdı.