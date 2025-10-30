Real Madrid defteri kapanıyor! Arda Güler bayram edecek...

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun takımdaki en güvendiği isimlerden biri haline gelen Arda Güler'in yerini tehdit edecek bir transfer gündemdeydi.

İspanyol basını bire bir aynı mevkilerde görev yapmasalar da Real Madrid'in Borussia Dortmund forması giyen Jobe Bellingham'ı istediği yönündeki iddiaları "Arda Güler'e tehdit" ifadeleriyle sunuyordu.

İspanyol basını duyurdu

E-Noticies'te konuyla ilgili yer alan son habere göre Jobe Bellingham için Real Madrid defteri kapandı, futbolcunun Manchester United'a transfer olması bekleniyor.

Jude-Jobe kardeşlerin Real Madrid'e birlikte oynayamayacağı ancak Arda Güler için bu durumun olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.

Haberde Arda Güler'in Xabi Alonso'nun kilit oyuncularından biri olduğu ve milli futbolcunun her geçen gün geliştiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde de Alonso'nun Arda Güler'in Real Madrid efsanesi olacağına inandığını ifade ettiği aktarılmıştı.