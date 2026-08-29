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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Real Madrid'de Malaga maçı öncesi 7 eksik

Real Madrid - Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
A. Tchouameni
Endrick
Eder Militao
İspanya
Fransa
Brezilya

Endrick ve Militao bireysel olarak çalıştı

Real Madrid, bugün cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında yarın pazar günü oynanacak Malaga maçına hazırlanırken sakat oyunculardan bazılarının yokluğu dikkat çekti.

Eksikler listesinde şu isimler yer aldı: Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Rodrygo, Endrick.

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Yedi oyuncu kendilerine özel iyileşme programlarını sürdürüyor. Eder Militao ve Endrick ise ana antrenman sahasının yanındaki bir sahada çalıştı; topla çalışmaya geçmeden önce çeşitli fiziksel antrenmanlar yaptılar.

Tchouameni'nin yokluğuyla ilgili olarak İspanyol "Cope" radyosunun muhabiri Arancha Rodriguez şunları söyledi: "Mourinho durumu birkaç gün önce iyice açıkladı. Tchouameni şimdi oynamak istiyor, ancak teknik ekip tam olarak iyileşmesini tercih ediyor. Ayrıca sözleşmesini yaz başında yenilediğini de hatırlatmak isterim."

Real Madrid, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında yarın pazar günü Santiago Bernabeu'da Malaga'yı ağırlayacak. Madridliler, ilk iki maçında Espanyol (2-1) ve Real Sociedad'ı (4-1) mağlup etmişti.

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