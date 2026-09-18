Real Madrid'de kendi kendini yıkma tehlikesi: Çöküş nereden başlıyor?

Real Madrid'in son maçlarındaki ikinci yarılar, takımın performansında bariz bir aksaklığın var olduğuna dair tehlikeli bir işaret verdi. Zira takım, son dört maçında yalnızca ikinci yarı sonuçları hesaba katıldığında herhangi bir galibiyet elde edemedi; üç mağlubiyete karşılık yalnızca bir beraberlikle yetinirken, kalesinde beş gol gördü ve yalnızca iki gol kaydetti.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, bu rakamlar teknik direktör José Mourinho'nun hesaplarında kendini güçlü bir şekilde dayatmaya başlayan bir sorunu ortaya koyuyor; öyle ki bu durum, sadece olumsuz bir gösterge olmaktan çıkıp takımın istikrarına ve sonuçlarına yönelik gerçek bir tehdit kaynağına dönüştü.

Real Madrid'in ikinci yarılardaki performansı, takımın maçların kontrolünü devre arasının ardından kaybettiğine dair belirgin işaretlerin ortaya çıkmasıyla teknik heyet içinde alarm zillerini çaldırdı. Sorun, en dikkat çekicisi Real Betis karşısındaki mağlubiyet olmak üzere şimdiden büyük zararlara yol açtı; ayrıca Real Madrid'in maçı kendi lehine bitirme fırsatını harcayıp, karşılaşmanın bazı bölümlerindeki üstünlüğünü yansıtmayan bir sonuçla yetinmesinin ardından Elche karşısında yeni bir felakete dönüşmenin eşiğine geldi.

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Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, sorunun artık tek bir maça ya da istisnai bir duruma bağlı olmaktan çıkıp, son haftalarda birden fazla karşılaşmada ortaya çıkan tekrarlayan bir örüntüye dönüşmüş olması. Real Madrid maçlara belirli bir görüntüyle başlıyor, ardından devre arasından sonra tamamen farklı bir görüntü sergiliyor. İşte tehlike de tam olarak burada yatıyor.

Real Madrid'in oynadığı son dört maç içinde takım, yalnızca ikinci yarı sonucu hesaba katıldığında galibiyet elde edemedi. Zira Elche karşısında 2-1, Inter Milan karşısında tek golle, Real Betis karşısında da aynı sonuçla mağlup olurken, Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

Böylece Real Madrid bu ikinci yarılarda, mevcut 12 puanın yalnızca 1 puanını topladı ki bu, takımın soyunma odalarından dönüşünün ardından yaşadığı düşüşün boyutunu yansıtan bir rakam. Daha da endişe verici olan ise Real Madrid'in bu ikinci yarılarda yalnızca iki gol kaydetmesine karşılık kalesinde beş gol görmesi. Bu rakamlar yalnızca sonuçlarla ilgili değil; aynı zamanda takımın maç kritik aşamalarına girmeye başladığında temposunu, konsantrasyonunu ve kontrolünü koruma becerisindeki bir aksaklığı da ortaya koyuyor.

Galibiyetler sorunu gizliyor

İşin ilginç yanı, Real Madrid'in bazı maçlarda ilk yarıda sunduğu performans sayesinde bu sorundan kurtulabilmiş olması. Söz konusu dört maçın üçünde, ilk yarıdaki güçlü performans takıma galibiyet için mücadele etmesine imkân tanıyan bir avantaj sağladı; Inter Milan ve Elche karşısında işler kolay olmasa bile.

Real Betis karşısında ise Real Madrid bu avantaja sahip değildi ve doğal sonuç, ikinci yarıda ortaya çıkan düşüşe karşı kendisini koruyacak bir şey bulamaması ve karşılaşmanın acı bir mağlubiyetle sona ermesi oldu. Takımın performansındaki çelişkiyi açıklayan en önemli noktalardan biri de işte burada ortaya çıkıyor.

Real Madrid her zaman maç boyunca kapsamlı bir zafiyet yaşamıyor; asıl sorun, aynı seviyeyi doksan dakika boyunca koruyamaması. Zira takım güçlü ve ikna edici bir ilk yarı sunabiliyor, ancak devre arasından sonra maçın koşulları değiştiğinde bu üstünlüğü korumakta zorlanıyor.

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Gerçek şu ki Real Madrid son haftalarda ateşle oynuyor ve bu da sorunu daha tehlikeli kılıyor. Takım bazen maçı kontrol etmekten onu zorlaştırmaya, temposunu güçlü bir şekilde dayatmaktan rakibine inisiyatifi geri kazanma fırsatı vermeye, karşılaşmayı bitirmeye yaklaşmaktan üstünlüğünün gözleri önünde yok olup gitmesine geçiveriyor.

Kısacası Real Madrid ilk yarıyı ikna edici bir şekilde kazanıyor, ardından ikinci yarıyı açıklanması güç bir biçimde kaybediyor. İşte bu istikrarsızlık, takımın şimdiye kadar bazı durumlardan kurtulabilmesini sağlayan şey; ancak aynı zamanda, aksaklığı gideremezse herhangi bir maçı krize dönüştürme tehdidi taşıyor.

Elche karşısındaki ek bir puan kaybı, özellikle takımın bunun ardından Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı ağır sıklette bir karşılaşmaya hazırlandığı düşünülürse, Real Madrid'in lig yarışındaki hesaplarına güçlü bir darbe olurdu.

Çelişkiyi ortaya koyan 7 maç

Real Madrid'in altısı İspanya Ligi'nde, biri de Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere son yedi maçına bakıldığında tablo daha da netleşiyor. Aksaklığın belirgin biçimde ortaya çıktığı dört maçta takım, yalnızca ikinci yarı sonuçları hesaba katıldığında galibiyet elde edemedi; zira Elche, Inter Milan ve Real Betis karşısında mağlup olurken, Rayo Vallecano karşısında berabere kaldı.

Buna karşılık Real Madrid, Malaga, Real Sociedad ve Espanyol karşısında ikinci yarıda galibiyet elde etmeyi başardı; ayrıca Real Sociedad karşısında belirleyici bir gol kaydetti. Bu da sorunun devre arasından sonra sürekli iyi bir performans sergileyememek olmadığını, aksine takımı maçların ikinci bölümünde istikrarlı bir kontrol seviyesi sağlamaktan yoksun bırakan keskin bir istikrarsızlık hâli olduğunu doğruluyor.

İşte bu istikrarsızlık, sorunun şiddetini kimi zaman hafifletiyor, ancak aynı zamanda onu öngörülmesi daha güç bir hale getiriyor. Zira bir maçta Real Madrid kendini kabul ettirip karşılaşmayı bitirebilirken, bir başka maçta kontrolü tamamen kaybedip rakibine geri dönüş fırsatı verebiliyor.

Mourinho sorunun farkında

José Mourinho'nun krizin niteliğini gayet iyi kavradığı anlaşılıyor ve bu, Elche maçının ardından yaptığı açıklamalarda da ortaya çıktı; ancak şimdiye kadar bunun tekrarlanmasını önleyecek net bir çözüm sunmuş değil. Mourinho şöyle konuştu: "Sorun benim için açık. Bitmiş gibi görünen ama öyle olmayan maçlar var. Bulabildiğim tek açıklama, bunların kolay maçlar olduğu, onları bitiremiyoruz. Bitiremediğimiz maçlar ve öyle görünüyor ki kolaylıktan kontrolü kaybetmeye geçiveriyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür stadyumlar, o muhteşem taraftarlarla dolup taşan stadyumlar, işleri zorlaştırıyor. İyi olan şey, bu zorluğa rağmen takımın tepki vermesi ve kazanması; en önemlisi de bu. İyi olan bir başka şey de kimsenin Real Madrid maçlarını izlemekten sıkılmaması, çünkü bunlar son derece keyifli maçlar."

Mourinho'nun sözleri bir miktar şaka barındıran bir tonla geldi, ancak rakamlar hiç de öyle alaycı görünmüyor. Zira keyif ve heyecanın arkasında, sadece bir performans istikrarsızlığı olmaktan çıkıp Real Madrid'in sonuçlarını ve hedeflerini doğrudan etkileyen bir krize dönüşmeden önce ele alınması gereken gerçek bir ikinci yarı sorunu var.

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Real Madrid, maç başlangıçlarında sunduğu performans sayesinde şimdiye kadar bazı sonuçlardan belki kaçınmayı başardı, ancak yalnızca ilk yarının gücüne bel bağlamak, sezon boyunca üzerine inşa edilebilecek bir strateji değil. Futbol, takıma erken üstünlüğünün son düdüğe kadar kendisini koruyacağına dair kalıcı bir güvence sunmuyor.

Ve eğer Real Madrid rakiplerine devre arasından sonra maça geri dönmeleri için alan ve zaman tanımaya devam ederse, daha zorlu karşılaşmalarda ağır bir bedel ödemek zorunda kalabilir. Mourinho'nun da dediği gibi sorun açık. Ancak açık olan bir başka şey de ikinci yarıların Real Madrid için şimdiye kadar iyi geçmediği ve bu senaryonun sürmesinin, takımı telafiye izin vermeyen anlarda kontrolü kaybetmenin bedelini ödemek zorunda bırakabileceği.