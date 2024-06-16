Türkiye'nin EURO 2024'teki en önemli kozu Arda Güler Real Madrid'e olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

EURO 2024’teki ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı’nda gündem Arda Güler’in bu karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı sorusu olurken, genç yıldızın Polonya karşısındaki performansı da dikkat çekmişti.

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve finalde oynamasa da kadroda yer alan Arda’nın Polonya maçında giydiği kramponu da final maçından esintiler taşıdı. Kariyerinin en özel günlerinden birini kramponlarına taşıyan Arda, Londra’da oynanan finali ayakkabısına, “Londra 01/06/2024” yazarak taşıdı.

Takımda kalmak istiyor

Real Madrid’deki ilk sezonunda büyük oranda sakatlıklarla boğuşan ancak sezonun son bölümünde kalitesini ortaya koyan Arda’nın bu hareketi gelecek sezon da Real Madrid’de kalmak istediğini ne denli arzuladığını ortaya koydu.

Sezonun son bölümünde sergilediği performansın ardından çok sayıda kulüpten kiralık olarak transfer teklifleri alan Arda’nın özellikle Toni Kroos’un futbola vedasının ardından merkez orta saha rotasyonuna dahil olması bekleniyor.

Kylian Mbappe’nin de takıma dahil olmasıyla beraber ileri üçlüdeki forma rekabetinde geriye düşen Arda’nın Carlo Ancelotti tarafından daha çok üç merkez orta saha oyuncusundan biri olarak kullanılması bekleniyor.