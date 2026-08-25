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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Real Madrid'de endişe yaratan yeni bir sakatlık

Real Madrid - Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
La Liga
J. Mourinho
A. Tchouameni
İspanya
Portekiz
Fransa

Mourinho'ya yeni bir darbe

Real Madrid orta saha oyuncusu Fransız Aurelien Tchouameni'nin Real Sociedad karşısında oynanacak bir sonraki maça çıkıp çıkamayacağına dair soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Oyuncu, kraliyet kulübünün bu sezon Santiago Bernabeu'daki ilk maçına hazırlanan takımın bugünkü takım antrenmanına katılmadı.

Tchouameni, geçen hafta yaşadığı hafif bir sakatlıktan iyileşmiş ve bu sayede Real Madrid'in İspanya La Liga'daki açılış maçı olan Espanyol karşılaşması öncesinde takım arkadaşlarıyla antrenmanlara dönebilmişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho, Fransız oyuncunun fiziksel ve teknik hazırlığını tam olarak geri kazanmadığını değerlendirerek onu Madrid'de bırakmaya ve maç kadrosuna dahil etmemeye karar vermişti.

Tchouameni dün antrenmanlara döndü ve diğer takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya katıldı, ancak bugünkü takım antrenmanına katılmaması Real Sociedad karşısındaki hazır olma durumuna ilişkin şüpheleri artırıyor.

Mevcut veriler, resmi maçlarda oynamak için gereken hazırlığa ulaşamaması nedeniyle Tchouameni'nin üst üste ikinci kez Real Madrid'in maç kadrosunda yer alamayabileceğine işaret ediyor. Bu bilgiyi İspanyol "Marca" gazetesi aktardı.

Real Madrid'in şu anda hizmetlerinden yararlanamadığı tek oyuncu Tchouameni değil; Endrick, Eder Militao, Ferland Mendy, Thiago, Rodrygo ve Asensio da sakatlıklardan iyileşme programlarının farklı aşamalarında yer almaya devam ediyor.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

Sakat oyuncuların önümüzdeki günlerde rehabilitasyon programlarına devam etmeleri bekleniyor. Real Madrid ise takımdaki önemli eksiklerin gölgesinde, bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'ndaki ilk maçını oynamaya hazırlanıyor.

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