Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yerini alacak isim hazır! İşte Arda Güler'in yeni hocası

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi şekillendirdi.

Zidane, Real Madrid'i iki kez çalıştırdı

Ancelotti, Brezilya'nın başına geçmeye hazırlanıyor

Real Madrid'in yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var

NE OLDU? Brezilya'nın başına geçmeyi kabul eden Carlo Ancelotti, 2024 Copa America öncesinde koltuğu devralacak. Bu yüzden Real Madrid yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Daily Mail'in haberine göre, İspanyol devinin listesinde bu rol için dört eski oyuncusu var. Ancak Zinedine Zidane, Ancelotti'den teknik direktörlük koltuğunu devralmak için en güçlü aday. Daha önce 2016-18 ve 2019-2021 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Zidane üçüncü kez koltuğa oturabilir.

BÜYÜK RESİM: Habere göre, Zinedine Zidane, Real Madrid'in en güçlü adaylarından biri ancak Fransa'nın başına geçmek istemesi işleri çıkmaza sokabilir. Bu yüzden Real Madrid, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ve Raul'u da listesine ekledi.

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